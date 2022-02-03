Akbank’tan 12.1 milyar lira net kâr

2021'de
12 milyar 127 milyon lira konsolide net kâr elde eden Akbank
, bu dönemde ekonomiye sağladığı kredi desteğini 397 milyarı nakdi olmak üzere 485 milyar TL seviyesine çıkardı. Toplam mevduatı 454 milyara, aktifleri ise 763 milyara ulaştı. Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil
, "Yüzde 21.1 düzeyine ulaşan güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, sektörümüzdeki en sağlam sermaye yapılarından birine sahibiz. Bundan aldığımız güçle, reel sektörümüzün gelişimi ve şirketlerimize sağladığımız kredilerle katkı yaptık. 2022 önemli yeniliklere imza atacağımız, müşterilerimizi öncü ürün ve hizmetlerimizle buluşturacağımız bir yıl olacak" dedi.