Akdeniz’den 2022’de 1,37 milyar dolarlık yaş meyve sebze ihracatı yapıldı

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, birliklerinin 2022'de 1,37 milyar dolarlık dış satım yaptığını bildirdi.

Gürüz, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin geçen yıl yaş meyve sebze ihracatının 2,95 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Sektörün 2022'de 4 milyon 969 bin ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdiğini aktaran Gürüz, "Birliğimiz geçen yıl 1,37 milyar dolarlık ihracata imza attı. 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 10 artış sağlayan birliğimiz, Türkiye geneli yaş meyve sebze ihracatının yüzde 46'sını gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

Gürüz, söz konusu dönemde en fazla yaş meyve sebze ihracatının Rusya, Almanya ve Ukrayna'ya gerçekleştiğini vurguladı.

İhracatı ürün grubuna göre değerlendiren Gürüz, şunları kaydetti:

"Geride bıraktığımız yılda en çok ihraç ettiğimiz ürün listesinde 463,5 milyon dolarla mandalina birinci, 377,4 milyon dolarla domates ikinci, 272,6 milyon dolarla limon üçüncü sırada yer aldı. Söz konusu dönemde ihracat hacminde en yüksek artışları karpuz, kayısı ve şeftalide yakaladık."