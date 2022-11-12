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Giriş Tarihi: 12.11.2022 11:42 Son Güncelleme: 12.11.2022 11:54

AKİB Koordinatör Başkanı Fuat Tosyalı: İhracat hedeflerimizi geçeceğiz

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
AKİB Koordinatör Başkanı Fuat Tosyalı: İhracat hedeflerimizi geçeceğiz

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Fuat Tosyalı, Ekim ayında 1,43 milyar dolarlık ihracata imza attıklarını, zorlu küresel koşullar altında 2022 yılı için koydukları 20 milyar dolarlık hedefin üzerine çıkmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

Ekim ayında Türkiye'nin 21,3 milyar dolarlık ihracatına AKİB olarak yüzde 7,7 oranında destek verdiklerini belirten Başkan Tosyalı, "Ekim ayındaki 1,43 milyar dolarlık performansımızla birlikte son 10 aylık ihracatımız 16,34 milyar dolar düzeyine ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre bölge ihracatımızda yüzde 27 oranında artış sağladık. Son 12 ayda ihracat tutarımız ise 19,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti" dedi.

AKİB'in Ekim ayında Hollanda, Fas ve Birleşik Devletler pazarlarındaki atılımlarının dikkat çektiğini vurgulayan Başkan Fuat Tosyalı, "Ekim ayı bölge ihracatımızı ülkelere göre ele aldığımızda, en fazla dış satımı 169,5 milyon dolar değer ile Hollanda'ya gerçekleştirdik. Hollanda aynı zamanda yüzde 141'lik artışla bu ayda ihracat hacminde en güçlü artışı sağladığımız ülke oldu. 138,6 milyon dolar değer ile Irak ikinci, 94,2 milyon dolar değer ile Birleşik Devletler üçüncü sırada yer aldı. İhracat hacmi artışında ise Hollanda'yı yüzde 125 yükseliş ve 35,1 milyon dolar değer ile Fas ve yüzde 90 artışla Birleşik Devletler takip etti" diye konuştu.

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AKİB Koordinatör Başkanı Fuat Tosyalı: İhracat hedeflerimizi geçeceğiz
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