Akıllı yollarla kazalar azalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yakın zamanda Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Platformu'nu kurarak bunu kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtirken, ülke genelinde akıllı yolların yaygınlaşması ile kazaların da azalacağını ifade etti. Uraloğlu, Hacettepe Üniversitesi'nde düzenlenen "4. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi"ne katıldı. Uraloğlu, bakanlıkça ülkede akıllı ulaşım sistemlerinin planlanması, tanımlanması, yaygınlaştırılması ve entegrasyonunun sağlanması adına bir çerçeve sunan ulusal AUS mimarisi geliştirme çalışmalarının tamamladığını belirterek şunları kaydetti: "Ülkemizin ulusal AUS mimarisi oluşturma sürecinde, dünya literatür taraması ve iyi uygulama örneklerini inceleyerek ülkemizin mevcut ihtiyaçları ve gelecek perspektifini dikkate aldık. Aynı zamanda, AUS mimarisini yerelleştirme ve özgünleştirme çalışmaları ile ilgili hizmet paketlerini de belirledik. Ulusal AUS mimarisine ait mimari katmanların, hizmet paketlerinin ve mimari yazılım aracının yer aldığı Ulusal AUS Platformu'nu da yakında hizmete sunacağız."Akıllı ulaşım sistemlerinin uydu üzerinden birbirleriyle haberleşmesini sağladıklarını belirten Uraloğlu, otonom araç, araç-araç, araç-altyapı haberleşme teknolojileri gibi yeni nesil teknolojilerin takibi amacıyla, Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri (K-AUS) Uygulama Koridoru'nun kurulması çalışmalarına başladıklarını dile getirdi. Uraloğlu, İstanbul'da Hasdal ve İstanbul Havalimanı arasında kurulacak koridor ile kazaların ve trafik sıkışıklığının azaltılması, trafik güvenliğinin sağlanması, yakıt tüketimi ve çevresel olumsuz etkilerin azaltılmasını amaçladıklarını anlattı. Elektrikli araçlara ilişkin çalışmalarının da sürdüğüne değinen Uraloğlu, "Şehirlerde bisiklet kullanımı ve mikro mobilitenin yaygınlaştırılmasıyla trafik sıkışıklıklarının azaltılmasına katkı sunuyoruz" dedi.