Akkuyu NGS’nin 1. ünitesinde türbin ekipmanlarının montajına başlandı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin türbin yoğuşturucusu, önceden birleştirilmiş 10'dan fazla parçadan oluşuyor. Bu parçalar arasında, 4 bölümden oluşan ve 42 ton ağırlığında olan yoğuşma tahliye hattı da yer alıyor. Yoğuşma tahliye hattı sayesinde kullanılan buhar tahliye ediliyor. Yoğuşma tahliye hattının kurulumu ile kaynak hazırlığını kapsayan ve toplamda 32 gün sürmesi planlanan montajın ilk aşaması tamamlandı. Yoğuşturucu, montajı bitirildiğinde 25 metre uzunluğa, 16 metre genişliğe ve 17 metre yüksekliğe sahip olacak. Yapının ağırlığı ise bin tonu aşacak.

Bölümün kaynak işlemleri yaklaşık 10 gün boyunca devam edecek. Bu sürecin ardından alt ve orta bölümlerin kurulumu için yardımcı yapıların montajı gerçekleştirilecek. Türbin yoğuşturucusunun montajı, uzman personeller tarafından yapılacak.