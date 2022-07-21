Akkuyu’da son reaktörün temeli atıldı

Mersin'in Gülnar ilçesinde devam eden, Türkiye'nin enerji bağımsızlığında kritik öneme sahip olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) son ve 4'üncü reaktörün temeli Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katıldığı törenle atıldı. Santralin Cumhuriyet tarihimizin tek kalemdeki en büyük yatırımı olduğunu söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Akkuyu nükleer santrali, tamamlandığında 4 reaktör elektrik talebimizin neredeyse yüzde 10'nu nu tek başına karşılayabilecek" dedi. İlk Türk nükleer santralinin inşaatında en üst aşamaya geçtiklerini söyleyen ROSATOM Genel Müdürü Alexey Likhachev ise, "Akkuyu NGS'nin dördüncü güç ünitesinin inşasının başlamasıyla Türkiye, güvenle ulusal nükleer enerjinin gelişmesi yoluna girmiştir. Bu endüstrinin ortaya çıkışı, ülkedeki yaşam standardına olumlu etki edecektir" diye konuştu.Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde her biri 1.200 megavat olmak üzere 4 reaktör olacak. Toplam kurulu güç ise 4 bin 800 megavat düzeyinde olacak santral devreye alındığında, yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleşecek. Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'u, İstanbul'un elektrik talebinin ise yüzde 90'ı buradan temin edilebilecek. Akkuyu Nükleer Santrali'nde ilk reaktörün Cumhuriyetin 100'üncü yılında, 2023'te devreye alınması planlanıyor.Türkiye'nin yarım asrı aşan nükleer enerji yolculuğunda artık tünelin ucundaki ışığın görünmeye başlandığını belirten Bakan Dönmez, "Bugün dünyada çalışır durumda 440 reaktör küresel elektrik enerjisi talebinin yaklaşık yüzde 10'nu karşılayabiliyor. 54 reaktörde halen inşaat halinde özellikle pandemi sonrası artan enerji talebinin karşılanması da küresel emisyonların azaltılmasında nükleer önemli bir seçenek olarak bütün dünyanın önünde duruyor. Nükleer enerji aslında Türkiye için de yeni bir enerji türü olmayabilirdi" dedi. Bakan Dönmez, şunları kaydetti: "Eğer 1950'ler de atılan ilk adım çeşitli nedenlerle akamete uğramasaydı belki biz bugüne kadar nükleer santralinin sahibi olacaktık. Ta ki 2010 yılına kadar. Nükleer enerji Türkiye için artık rüya olmaktan ziyade, gerçekçi bir hedef haline dönüştü. Cumhuriyetimizin 100. yılında açılışını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."ALEXEY Likhachev, inşaatta yüzlerce Türk şirketinin malzeme, ekipman ve hizmet tedarik ederek çeşitli işler gerçekleştirdiğini, bugüne kadar Türk tedarikçilere verdikleri siparişlerin hacminin 3 milyar doları aştığını bildirdi. Akkuyu NGS'de planlı şekilde inşaat ve montaj çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Likhachev, tesislerin inşaatının ilk aşamasını kasım ayında tamamlamayı planladıklarını belirtti. Likhachev, "Akkuyu NGS bölgenin refahını artıracak, burada yaşayan birkaç nesle güvenli bir gelecek sağlayacak. Onlara güvenilir güç kaynakları, iş imkânı ve temiz hava verecek. Bunun şirketlerimiz arasında iş birliği için harika bir temel olduğunu düşünüyorum" dedi.AKKUYU'NUN dünyanın en büyük şantiyelerinden biri durumunda olduğunu söyleyen Bakan Fatih Dönmez, "Alanında birinci, nükleer projeler içerisinde, şu anda dünyanın en büyük projesi. Dünyada sadece 5 adet bulunan dünyanın en büyük vinçlerinden 2'si burada Akkuyu'nun inşaatında hizmet veriyor. Akkuyu'dan çıkarılacak hafriyat malzemesiyle Türkiye'nin etrafında 1 metre genişliğinde yaklaşık 7 metre yükseklikte bir set yapılabilirdi. Buraya dökülen beton miktarıyla Türkiye'de doğudan batıya gidip gelebilirsiniz. Burada kullanılacak demirler uç uca eklendiğinde dünyanın çevresini 19 kez dolaşılabilir. Kullanılan boru bağlantılarının uzunluğu Ankara-İstanbul arasındaki uzunluğa eşit. Akkuyu sadece ekipman olarak değil iş gücü hacmiyle de dünyanın en büyük projelerinden birisi. Şantiyede en yoğun günlerde, 25 binden fazla kişi çalışıyor. Çalışanlarımızın yüzde 80'i yurttaşlarımız, vatandaşlarımız" diye konuştu.BAKAN Fatih Dönmez, "4 reaktör, 60 yıl boyunca 7/24 aralıksız çalışacak durumda. Birinci ünitenin reaktör basınç kabı ve buhar jeneratörleri montajı tamamlandı. Ana sirkülasyonunun boru hattının kaynak işlemleri bir yandan devam ediyor. Birinci, ikinci ve üçüncü ünitenin kor tutucularının montajı tamamlandı. 4. ünitenin temelini atarak önemli safhayı daha geride bıraktık" dedi.