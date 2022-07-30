Akkuyu’da yola TSM ile devam edilecek

AKKUYU Nükleer A.Ş., TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi (TSM) ile sözleşme imzalandığını, ana yüklenici konumundaki IC İçtaş Anonim Şirketi ile yapılan sözleşmenin feshedildiğini, devam eden tüm işlerin TSM'ye devredileceğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS sahasındaki çalışmaların tümünde hızla devam ettiği belirtildi. Açıklamada alt yüklenici şirketlerle yeni sözleşmeler imzalanacağı da duyurulurken, "Bu sözleşmelerle taahhüt edilen inşaat tarihlerine uyulması, işçilerin çalışma koşulları açısından haklarının korunması ve tüm taşeronların çalışanlarına maaşlarının zamanında ödenmesi de sağlanacaktır" denildi.Akkuyu Nükleer Santral projesinde yüzde 80'i Türk vatandaşı yaklaşık 25 bin kişi çalışıyor. Türk işçilerin projede çalışmaya devam edeceği belirtildi. Sözleşmesi feshedilen şirket bünyesindeki 7 bin işçiye ise 5 Ağustos'a kadar izin verildi. Önümüzdeki süreçte birinci ünitede türbin binası ekipmanının kurulumu ve devreye alınması için hazırlıklar yapılacağı ifade edilen açıklamada, 2, 3 ve 4'üncü ünitelerdeki inşaat ve kurulum operasyonlarında kalitenin sağlanması ve işlerin taahhüt edilen tarihlere uygun gerçekleştirilebilmesi için yoğun bir tempo ile çalışılacağı vurgulandı.