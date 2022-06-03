Aksoy: 5G ile gelir 1 trilyon TL artar

ve fiber teknolojilerinin ülke ekonomisine katkılarını analiz eden iki farklı çalışmaya imza atan Vodafone, bu araştırmaların sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, 5G teknolojisinin Türkiye'de hayata geçmesiyle 15 yılda 1 trilyon TL'yi aşkın gelir artışı ve 479 milyar TL GSYH artışı bekleniyor. Vodafone'un Politika Analiz Laboratuvarı (PAL) işbirliğiyle hazırlanan etki analizi çalışmasına göre ise fiber kablo uzunluğunu 4 kat artıracak yatırımlarla 2030 yılına kadar her yıl GSYH'de yüzde 2.2 artış yakalanabilir. 2023'e kadar tüm işletmelere hızlı genişbant erişimi sağlanabilirse, GSYH'de yüzde 1'lik ilave artış yaşanabilir. Bu ilave artış, 2023 GSYH tahminlerine göre 8.1 milyar dolara denk geliyor. Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, 5G'nin ülkemizde hayata geçmesiyle 15 yılda 1 trilyon TL'yi aşkın gelir artışı sağlanabileceğini söyledi. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel de 5G'ye öncelik verilmesini istedi.