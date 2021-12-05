Alacak finansmanında yapay zekâ dönemi

TÜRK
firmalarının son dönemde öne çıkan fintek yatırımları KOBİ'lerin ticaret hayatına olumlu katkılar sağlıyor. Bu firmalardan biri olan Tam Finans
, hayata geçirdiği Ar-Ge merkezi yatırımıyla KOBİ'lerin alacaklarını temlik alarak saniyeler içinde nakit ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlıyor. Finansal piyasaların ihtiyaç duyduğu teknolojileri geliştirdiklerini belirten Tam Finans Genel Müdürü Hakan Karamanlı SABAH'a bu alandaki yeni gelişmeleri anlattı. "Ar-Ge merkezimiz temelde 2 ana konu üzerinde başarılı çalışmalar elde etti" diyen Karamanlı, "Bunlardan ilki risk analitiği. Yaklaşık 7 yıldır kendi geliştirdiğimiz yapay zekâ temelli risk skorlama altyapısını kullanıyoruz. Bu yapı bize bir taraftan hız kazandırıyor ki başvuruların yaklaşık yüzde 70'ini insan eli değmeden birkaç saniyede değerlendirip sonuçlandırıyoruz. Ayrıca bu yapı sayesinde çok etkin risk yönetimi yapabiliyoruz, önümüzü rahat görebildiğimiz için de piyasanın koşullarına göre skorkart içinde küçük düzenlemeler yaparak hiç durmadan müşterilerimize hizmet vermeye devam edebiliyoruz" diye konuştu.
KOBİ'NİN HAYATI KOLAYLAŞIYOR
Karamanlı sözlerine şöyle devam etti: "Bu sayede yapılan işlemlerde 6 yıldır binde 7 karşılıksızlık oranına ulaşmayı başardık. Finans sektöründeki karşılıksız kredi oranları ve bizim müşteri segmentimize bakıldığında bunun ne kadar büyük bir başarı olduğu çok daha iyi anlaşılıyor. Ar-Ge merkezimizde üzerinde çalıştığımız ikinci ana konu müşteri analitiği. Potansiyel müşteri tespitinden, bir sonraki işlem tarihini tahmin etmeye kadar müşteri davranışlarını analiz edip bize deneyim kazandıran çalışmalar yapıyoruz. Bir taraftan da bu öngörüleri aksiyonlara çevirip bunların sonuçlarını takip ederek müşteriye yönelik aktivitelerimizin etkinliğini arttırmaya çalışıyoruz. Ar-Ge merkezimizde geliştirdiğimiz yenilikçi ürünler ile 2017 yılında Dünyada
Teknoloji'yi en etkin kullanan 100 kurumdan biri seçildik, müşterilerimize saniyeler içinde hizmet verebilme ayrıcalığına sahibiz. Tam Finans olarak esnaf ve KOBİ'lerin finansal ihtiyaçları için her zaman onların yanında yer alıyoruz." Tam Finans olarak yüksek müşteri memnuniyeti oranlarına da sahip olduklarını belirten Karamanlı, "Bugün büyük çoğunluğu esnaf ve KOBİ'lerden oluşan ve sayıları 130 bine ulaşan önemli bir müşteri kitlemiz var. Antropologlarla, nero bilim uzmanlarıyla çalışarak müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini sürekli analiz ediyor, anlamaya çalışıyoruz. Bu sene 35 bin farklı müşteri ile yaklaşık 125 bin işlem yapıp, 5.4 milyar TL ciroya ulaşmış olarak yılı kapatıyor olacağız" dedi.
700'E YAKIN ÇALIŞAN
10 yıl önce kurulan Tam Finans'ın 26 farklı kentte 39 şubesi, 12 mobil ekibi, 450'si sahada olmak üzere 700'e yakın çalışanı bulunuyor.