Alman talebi sezonu öne çekti

Türkiye bu yıl turizmde Avrupa'nın parlayan yıldızı oldu. Türkiye'nin en çok ziyaretçi aldığı ilk beş pazarda 2023'te ikinciliğe oturan Almanya, bu yıl gözünü liderliğe dikti. Almanya'dan yoğun bir rezervasyon akışı alan Türkiye, geçen yıl 6 milyon 193 bin Alman turisti ağırlamıştı. Bu yıl yüzde 20'lik artışla bu sayının 7.5 milyonu zorlaması bekleniyor. Almanya'da oluşan yüksek talep turizm sezonunu öne çekti. Almanya'nın Berlin kentinden düzenlenen ve bugün kapılarını kapatacak olan Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı'nda SABAH'a özel açıklamalarda bulunan turizmciler, her yıl nisan ayında açılan otellerin bu yıl Almanların talebiyle martta kapılarını açtığını söyledi.Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, Avrupa pazarının bu yıl çok hareketli gittiğini belirterek, "Geçen yılın şubat ve mart ayına göre çok ciddi bir rezervasyon var ancak o dönem deprem olduğu için gerçek verileri göstermez. Yılsonunu yüzde 15-20 artıda kapatacağını öngörüyoruz" dedi. Türkiye'nin 60 milyon turist hedefini yakalayacağına inandıklarını belirten Kavaloğlu, "Eğer Rusya-Ukrayna savaşı biterse çok büyük bir sıçrama olur" diye konuştu.Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin de, geçen yıl şehir otellerinin deprem nedeniyle kan kaybettiğini belirterek, "Bu yıl özellikle nisan ayı için rezervasyon akışı alıyoruz. 2022'nin üzerinde bir kapanış öngörüyoruz"dedi. İstanbul ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Yaşık ise, Türkiye'nin Avrupa'da bir yükseliş trendinde olduğunu belirterek, "Kongre turistinde de ciddi bir sıçrama bekliyoruz. 2024 için anlaşmaları yapılmış büyük kongrelerimiz var" dedi.KARS İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, Kars'ın bu yıl ocak şubat aylarında çok yüksek talep aldığını belirterek, şunları anlattı: "Geçen yılın ocak-şubat aylarına göre yüzde 100'ün üzerinde artış sağladık. Kars'a gelmek isteyenler bilet bulamayınca Iğdır ve Erzurum üzerinden geldiler. Serhat Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle Tarihi Kimliğiyle Kars Kent Projesi'ni başlattık. Hedefimiz Kars'a gelen yabancı turist sayısını artırmak. İran ve Gürcistan'ın yanı sıra Avrupa'dan da bir hareketlilik bekliyoruz."GÜRAL Premier Hotels & Resorts Yönetim Kurulu Üyesi Sami Güral da, 2023'te otellerin artan maliyetler nedeniyle döviz bazında yüzde 30-40 oranında fiyat artırdığını söyledi. Güral, "Fiyat artışı nedeniyle alt gelir grubundaki turist daha ucuz olduğu için Mısır'a gitti. Üst gelir ise fiyatlarımız Dubai ile yarıştığı için Dubai'ye gitti. Ancak Türkiye'de aldıkları hizmeti alamadılar. Çünkü Avrupalı turist ne harcadığını bilmek ister. Türkiye'de her şey dahille çok iyi hizmet alıyorlardı. Bu yıl bu iki ülkeye giden turistin Türkiye'ye geri döneceğini düşünüyoruz. Rezervasyonlar da bunun sinyalini veriyor" dedi. Güral otellerine çok yüksek bir talebin oluştuğunu anlatan Güral, "Avrupa'da geçen yıla göre rezervasyonlarda yüzde 40 artıdayız" diye konuştu.JOLLY Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, Akdeniz'de hem yüksek talep hem de havaların iyi gitmesi nedeniyle sezonun erken başladığını söyledi. Vardar, "Avrupa'dan çok güçlü bir talep var. Oteller şimdiden rezervasyonları almaya başladı. O nedenle yerli turistin hızlı hareket etmesi şart. Yoksa sezonda yer bulmakta zorlanırlar. Müşteriye çok özel kampanyalar var. Banka maliyetlerinde kurlar çok ciddi artış yaptı buna rağmen aynı taksit kampanyalarımıza devam ediyoruz. Sadece fiyat avantajı değil müşterinin beğendiği ve istediği yerde rezervasyon yapabilmesi için şimdiden harekete geçmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.SUNIS Otelleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Karamancı, grupta beş otellerinin bulunduğunu belirterek, "Almanya merkezli çalışıyoruz. Ön rezervasyonla otelin yüzde 80'inini doldurduk. Grubumuz özelinde geçen yıla göre erken rezervasyonda dört kat artış var" dedi. Antalya'ya yönelik Avrupa'dan çok yüksek ilgi olduğunu anlatan Karamancı, "Yüksek talebin etkisiyle nisan ayında başlayan sezon bu yıl öne çekti. Side, Lara, Belek otelleri bu ay açıldı" diye konuştu.ZAFER Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Gümüşhan, fuarda termal, gastronomi, spor ve tarih tanıtımı yaptıklarını belirterek, "Avrupa'daki orta yaş turistini Afyonkarahisar'a çekmek istiyoruz. Bizdeki termal tesisler özellikle wellness turizmine çok uygun. Bu yıl hedefimiz yabancı payını yüzde 10'a, 5 yılda ise yüzde 40'a çıkarmak" dedi.