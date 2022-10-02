Almanlar hayat pahalılığını protesto için sokaklara çıktı

Almanya'da yüzlerce protestocu, yüksek enflasyon, artan fiyatlar ve hayat pahalılığını protesto etmek için Köln'de toplandı. Vatandaşlar, "Yeter artık. Fiyatlar düşmek zorunda" temasıyla önce protesto gösterisi düzenleyip konuşmalar yaptı, sonra sloganlar atarak tarihi Köln Katedrali'ne yürüdü. Artan enflasyon, yükselen fiyatlar ve aşırı artış gösteren enerji fiyatlarının protesto edildiği gösteride, yetkililerden bu gidişata "Dur" deyip önlem almaları talep edildi. Yalnızca Köln'de on binlerce kişinin fiyat artışları yüzünden yoksulluğa sürüklendiğinin vurgulandığı konuşmalarda, artan fiyatlar sebebiyle birçok kişinin gaz ve elektrik faturalarını ödeyemeyeceği söylendi. Göstericiler, gaz fiyatlarına yapılan zamların geri alınması, kira artışlarında üst limit belirlenmesi, emekli maaşları ile sosyal yardımların artırılması ve 9 euroluk ucuz ulaşım biletlerinin tekrar uygulamaya konulmasını istedi.