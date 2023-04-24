Almanya’da 300’den fazla uçuş iptal oldu

BERLİN-Brandenburg ve Hamburg havalimanlarında çalışan güvenlik personeli, hafta sonu ve tatil günlerinde ödenen ek ücretlere artış yapılması talebiyle sendikanın çağrısıyla bir günlük iş bırakma eyleminde bulundu. Havalimanından yapılan açıklamada grevden dolayı dün hiçbir uçağın kalkmadığı belirtildi. Havalimanından kalkacak yaklaşık 220 uçuşun iptal edildiği ifade edilen açıklamada, Berlin-Brandenburg Havalimanı'na inecek 240 uçuşun yaklaşık 70'inin yapılamadığı aktarıldı. Hamburg Havalimanı'ndan yapılan açıklamada da grevden olayı 31 uçuşun iptal edildiği bildirildi. Havalimanının önündeki Willy-Brandt Meydanı'nda toplanan bir grup çalışan gösteri yaptı. Verdi Sendikası'ndan Enrico Rümker, "İşverenlerin, çalışanlarını ciddiye almasını ümit ediyorum" dedi.