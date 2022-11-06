Almanya’da sahipsiz işletmeler Türk yatırımcıları bekliyor

ÖNEMLİ BİR FIRSAT VAR

Türkiye'nin Münih Ticaret Ataşeliği tarafından Ticaret Bakanlığı'na gönderilen bir yazıda nüfusunun yarısından fazlası 40 yaş üzeri olan Almanya'da onlarca aile şirketinin sahipsiz kaldığına dikkat çekti. İlgili yazıda; birçok kârlı şirketin, ticari faaliyetlerine devam edemediği ve ticari faaliyetlerinin önemli bir kısmını başka işletmelere devredeceği bildirildi. Bu durum; Almanya'ya ihracat yapan ya da Avrupa pazarına girme fırsatı arayan Türk firmaları için fırsat olarak görülüyor.

Satış listesi incelendiğinde ilgili şirketlerin tekstilden demir çelik üretimine, mühendislik hizmetlerinden metal işleme sistemlerine, bilişimden yenilenebilir enerji sektörüne, matbaadan lüks malların toptan ve perakende sektörlerinde faaliyet gösterdiği görülüyor. Satışa çıkarılan 101 firmadan 55'i için fiyat belirtilmezken, fiyatı belirtilen 46 şirketin satın alma ücretleri ise 250 bin avrodan başlıyor ve 2,5 milyon avroya kadar çıkıyor. İsteyen alıcıların direkt iletişim numaralarından irtibata geçmesi isteniyor.