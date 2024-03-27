Almanya’da yoksul sayısı 1 milyon kişi arttı

Almanya'da yoksul sayısı 2022'de Kovid-19 salgını öncesine göre yaklaşık 1 milyon artarak 14.2 milyona ulaştı. Yardım kuruluşu Paritaetische Wohlfahrtsverband'ın başkanı Ulrich Schneider'in açıkladığı "Yoksulluk Raporu"nda, 2021'de nüfusun yüzde 16.6'u yoksulluk içinde yaşarken, bu oranın 2022'de yüzde 16.8'e yükseldiği belirtildi. Almanya'da yoksulluğun "yüksek bir seviyede" seyretmeye devam ettiği vurgulanan raporda, yaklaşık 84.4 milyon nüfusa sahip ülkede yoksulların sayısının 2021'e göre yaklaşık 100 bin attığı belirtildi.Raporda, yoksulluk oranın 2006'dan beri sürekli yükseldiği belirtilerek, "Bu zengin ülkede 14.2 milyon insan yoksul olarak kabul ediliyor. 2022'de, 2019'daki pandemi, enerji ve fiyat krizi öncesine göre neredeyse bir milyon, 2006'ya göre ise 2.7 milyon daha fazla insan yoksulluktan etkilenmiştir" ifadelerine yer verildi. Çocuklar ve gençlerdeki yoksulluk oranın da yüzde 21.8 ile rekor seviye ulaştığı bilgisi paylaşılan raporda, bu oranın tek başına çocuklarını yetiştirenlerde yüzde 43.2 olarak tespit edildiği kaydedildi.Paritaetische Wohlfahrtsverband Başkanı Schneider, çocuklar ve gençlerdeki yoksulluk oranının yüzde 21.8 ile "üzücü bir rekora" ulaştığını belirterek, "Ülkede çocuk nüfusunun beşte birden fazlası yoksulluktan etkilendi. Yoksulluk oranlarında eyaletler arasında da farklılıklar görülüyor. Bavyera'da her sekiz kişiden biri yoksulluktan etkilenirken, bu oran Saksonya-Anhalt, Kuzey Ren- Vestfalya ve Hamburg'da her beş kişiden biri düzeyinde" ifadelerini kullandı. Yardım kuruluşunun raporunda, çocuksuz tek bir hane ayda 1.186 euronun altında harcanabilir gelire sahipse yoksulluk sınırında kabul edilirken, 14 yaşın altında çocuğu olan bekar ebeveynler ayda 1.542 euronun altında gelirleri varsa yoksul sayıldı.ALMANYA'NIN önde gelen beş ekonomi düşünce kuruluşu, ekonomi politikası konusunda devam eden belirsizliğin şirketlerin yatırımlarını baskıladığına dikkati çekerek, bu yıl ülkede GSYH büyüme tahminini yüzde 1.3'ten yüzde 0.1'e indirdiklerini bildirdi. Kuruluşlar, işsizliğin 2024'te 5.7'den 5.8'e yükseleceği tahmininde bulundu. Alman ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde ise zayıf satın alma gücü ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.3 daralmıştı. Ülke ekonomisi, eğer Bundesbank'ın beklediği gibi bu yılın ilk çeyreğinde küçülürse, art arda iki çeyrek daralarak teknik resesyona girecek.