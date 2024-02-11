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Giriş Tarihi: 11.2.2024

Almanya’dan Türk savunma sanayine övgü

Almanya’dan Türk savunma sanayine övgü
Alman düşünce kuruluşu Bilim ve Politika Vakfı (SWP) Türkiye'nin küresel bir silah ihracatçısı olma yönünde ilerlediğini bildirdi. SWP'nin "Türkiye küresel bir silah ihracatçısı olma yolunda" başlıklı analizinde, Türk savunma sanayisinin 10 yılda hızla geliştiği ve ürünlerin askeri operasyonel kabiliyetlerini kanıtladığı ifade edilerek, Türk şirketi Baykar'ın Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının çok sayıda ülkeye ihraç edildiği ve bunun Türk savunma politikasında yeni bir dönem başlattığı belirtildi. Analizde, savunma sanayisi etrafında gelişen inovasyon ve ekosisteminin, Türkiye'yi 'teknoloji ülkesi' olarak konumlandırdığı kaydedildi.
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Almanya’dan Türk savunma sanayine övgü
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