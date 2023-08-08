Almanya'ya giden depremzedelerin yaraları "Birlikte İyileşelim" projesiyle sarılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek Almanya'daki yakınlarının yanına giden yaklaşık 12 bin afetzede için "Birlikte İyileşelim" projesi başlatılıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının deprem bölgesindeki yakınlarını geçici süreliğine bulundukları ülkeye davet ettiği anımsatıldı.

Alman makamlarınca özel bir vize düzenlemesi yapıldığı hatırlatılan açıklamada, bu kapsamda depremden etkilenen 12 bine yakın vatandaşın özel vizeden yararlanarak Almanya'ya gittiği belirtildi.

Bu ülkedeki depremzedelerin ihtiyaçlarının tespiti ve karşılanması için harekete geçen Bakanlık, Berlin Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile "Birlikte İyileşelim" projesi başlattı.

"İLK OLARAK BERLİN'DE UYGULANACAK"

Depremzedelere psikososyal destek sunulmasının amaçlandığı proje kapsamında, Bakanlık bünyesinde, psikolog, psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı ve çocuk gelişimciler tarafından aile seminerleri, psikoeğitimler ile yetişkinler ve çocuklar için ayrı ayrı olmak üzere tarihi-kültürel geziler gibi iyileştirme faaliyetleri düzenlenecek. Ailelerle yapılan görüşmelerde, ihtiyaçlar tespit edilerek ileriye dönük takip edilecek.

Depremin olumsuz etkilerinin azaltılmasının amaçlandığı projeyle Almanya'da yerleşik olan ve deprem bölgesinden yakınları gelen Türk ailelere de depremden etkilenen yakınlarına nasıl yaklaşmaları ve nelere dikkat etmeleri gerektiği konularında bilgilendirme yapılacak.

İlk olarak Berlin'de uygulanacak "Birlikte İyileşelim" projesi için başvurular "https://forms.aile.gov.tr/birlikte-iyileselim" adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.