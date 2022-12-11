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Giriş Tarihi: 11.12.2022

Amerikalılara Türk şekeri yedirdi

Kervan Gıda, Walmart işbirliği ile yumuşak şekerin merkezi olan ABD’ye Türk şekeri satmayı başardı. Şirketin Genel Müdürü Başar, “Jelibon üretiminde dünyanın ilk 5 şirketi arasına girdik” dedi

Betül ALAKENT Betül ALAKENT
Amerikalılara Türk şekeri yedirdi
Uluslararası arenada gücünü her geçen gün artıran Türk şirketler, dünya sıralamasında da öne çıkmaya başladı. 1994'te yumuşak şeker üretimine başlayan, Aralık 2020'de Borsa İstanbul'da halka arz olan Kervan Gıda, yumuşak şeker üretiminde dünyanın en büyük ilk 5 şirketi arasına girmeyi başardı. Halka arzın ardından Polonya'nın önde gelen yumuşak şeker üreticilerinden ZPC Otmuchow ve iştiraki PWC Odra'yı satın alan şirket, geçen yılın eylül ayında da ABD'li dev Walmart ile işbirliği yaptı. Yumuşak şeker olarak bilinen jelibonun merkezi olan ABD'de Walmart ile işbirliğinin ardından hızla büyüyen şirket, bu pazarda deyim yerindeyse tereciye tere satmayı başardı. Walmart ile iş hacmi 10 milyon doları geçen şirketin en fazla ihracat yaptığı pazarların arasında ABD yer aldı.

4.5 MİLYAR TL CİRO
Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar, Kervan Gıda'nın yumuşak şeker üretiminde dünyanın ilk 5 şirketi arasında girdiğini söyledi. 2022 yılının ilk 3 çeyreğini 3.45 milyar TL konsolide ciro ile kapattıklarını anlatan Başar, yıl sonu konsolide ciro hedeflerinin 4.5 milyar TL olduğunu kaydetti. Hem Türkiye'de hem de global pazarlarda büyümeye devam ettiklerini anlatan Başar, uluslararasında ABD'li Walmart'ın yanı sıra İngiliz zincir market devi Asda ile işbirliği yaptıkları bilgisini aktardı.
Walmart işbirliği hakkında son gelişmeleri paylaşan Başar, "Ürün kalitesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerindeki titizlik ve oluşan güven sayesinde Walmart'a özel markalı üretim için de anlaştık. 1.5 yılda Walmart ile iş hacmimiz 10 milyon doları geçti" dedi.



ÜRETİMİN % 70'İ İHRACATA
85 ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan Başar, "Toplam satışta yurtdışının payı 2020'de yüzde 59 iken Polonya'daki fabrikanın devreye girmesi ile bu oran arttı. Bugün üretimimizin yüzde 70'i ihracata gidiyor" diye konuştu. En fazla ihracat yaptıkları ilk üç pazarın Amerika, İngiltere ve Irak olduğu bilgisini paylaşan Başar, "Amerika, İngiltere ve Almanya'da kendi satış ofislerimizi kurduk. ABD'de satışlarımız bu sene 2021'e göre yaklaşık yüzde 60 artarak 45 milyon dolara ulaşacak" ifadelerini kullandı.

12 MİLYON DOLARLIK GES YATIRIMI
Yeni GES yatırımı için ÇED sürecini başlattıklarını anlatan Başar, "Akhisar fabrikamızda güneş enerji santrallerimizi kurmaya başladık. Manisa Gördes'de 130 bin metrekare arsa aldık, buraya güneş panelleri yerleştireceğiz. GES yatırımıyla tüketimimizin yüzde 40'ı sürdürülebilir enerji kaynaklarında karşılanacak. Yüzde 60'lık kısım için 12 milyon dolar yatırım yapacağız. GES yatırımları 3 yılda kendini amorti edecek" dedi. Atık su arıtma tesisi yatırımlarının da olduğunu anlatan Başar, burada elde edecekleri biyogazı da elektrik enerjisine dönüştüreceklerini ekledi.

AKHİSAR'DA LOJİSTİK ÜSSÜ
2022'de 6. ve 7. meyan kökü hatlarını devreye aldıklarını anlatan Başar, "2023'te bu kategorideki kapasitemizi yıllık 10 bin ton artıracağız" dedi. İstanbul fabrikasını Manisa Akhisar'a taşıdıklarını anlatan Başar, "Akhisar'da hem yeni üretim tesisleri inşa ettik hem de 17 bin palet kapasiteli lojistik üssü kurduk" diye konuştu. Başar, 3 binin üzerinde kişiyi istihdam ettiklerini sözlerine ekledi.

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Amerikalılara Türk şekeri yedirdi
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