Amerikalılara Türk şekeri yedirdi

Uluslararası arenada gücünü hergeçen gün artıran Türk şirketler,dünya sıralamasındada öne çıkmaya başladı.1994'te yumuşak şeker üretiminebaşlayan, Aralık 2020'de Borsaİstanbul'da halka arz olan KervanGıda, yumuşak şeker üretiminde dünyanınen büyük ilk 5 şirketi arasına girmeyibaşardı. Halka arzın ardındanPolonya'nın önde gelen yumuşak şekerüreticilerinden ZPC Otmuchow ve iştirakiPWC Odra'yı satın alan şirket,geçen yılın eylülayında da ABD'li devWalmart ile işbirliğiyaptı. Yumuşak şekerolarak bilinen jelibonunmerkezi olanABD'de Walmart ileişbirliğinin ardındanhızla büyüyen şirket,bu pazarda deyimyerindeyse tereciye teresatmayı başardı. Walmartile iş hacmi 10 milyon dolarıgeçen şirketin en fazla ihracat yaptığıpazarların arasında ABD yer aldı.Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar, Kervan Gıda'nın yumuşak şeker üretiminde dünyanın ilk 5 şirketi arasında girdiğini söyledi. 2022 yılının ilk 3 çeyreğini 3.45 milyar TL konsolide ciro ile kapattıklarını anlatan Başar, yıl sonu konsolide ciro hedeflerinin 4.5 milyar TL olduğunu kaydetti. Hem Türkiye'de hem de global pazarlarda büyümeye devam ettiklerini anlatan Başar, uluslararasında ABD'li Walmart'ın yanı sıra İngiliz zincir market devi Asda ile işbirliği yaptıkları bilgisini aktardı.Walmart işbirliği hakkında son gelişmeleri paylaşan Başar, "Ürün kalitesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerindeki titizlik ve oluşan güven sayesinde Walmart'a özel markalı üretim için de anlaştık. 1.5 yılda Walmart ile iş hacmimiz 10 milyon doları geçti" dedi.85 ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan Başar, "Toplam satışta yurtdışının payı 2020'de yüzde 59 iken Polonya'daki fabrikanın devreye girmesi ile bu oran arttı. Bugün üretimimizin yüzde 70'i ihracata gidiyor" diye konuştu. En fazla ihracat yaptıkları ilk üç pazarın Amerika, İngiltere ve Irak olduğu bilgisini paylaşan Başar, "Amerika, İngiltere ve Almanya'da kendi satış ofislerimizi kurduk. ABD'de satışlarımız bu sene 2021'e göre yaklaşık yüzde 60 artarak 45 milyon dolara ulaşacak" ifadelerini kullandı.YeniGES yatırımı için ÇED sürecini başlattıklarını anlatan Başar, "Akhisar fabrikamızda güneş enerji santrallerimizi kurmaya başladık. Manisa Gördes'de 130 bin metrekare arsa aldık, buraya güneş panelleri yerleştireceğiz. GES yatırımıyla tüketimimizin yüzde 40'ı sürdürülebilir enerji kaynaklarında karşılanacak. Yüzde 60'lık kısım için 12 milyon dolar yatırım yapacağız. GES yatırımları 3 yılda kendini amorti edecek" dedi. Atık su arıtma tesisi yatırımlarının da olduğunu anlatan Başar, burada elde edecekleri biyogazı da elektrik enerjisine dönüştüreceklerini ekledi.2022'de6. ve 7. meyan kökü hatlarını devreye aldıklarını anlatan Başar, "2023'te bu kategorideki kapasitemizi yıllık 10 bin ton artıracağız" dedi. İstanbul fabrikasını Manisa Akhisar'a taşıdıklarını anlatan Başar, "Akhisar'da hem yeni üretim tesisleri inşa ettik hem de 17 bin palet kapasiteli lojistik üssü kurduk" diye konuştu. Başar, 3 binin üzerinde kişiyi istihdam ettiklerini sözlerine ekledi.