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Giriş Tarihi: 5.12.2021 10:52 Son Güncelleme: 5.12.2021 10:52

AnadoluJet, İstanbul-Odessa uçuşlarına başlıyor

AA
AnadoluJet, İstanbul-Odessa uçuşlarına başlıyor

Türk Hava Yolları'nın (THY) markası olan AnadoluJet, 16 Aralık itibarıyla Ukrayna'nın Odessa kentine seferlere başlıyor.

AnadoluJet'ten yapılan açıklamaya göre, İstanbul ile Odessa arasında karşılıklı uçuşlar 16 Aralık itibarıyla haftanın 3 günü (perşembe, cumartesi ve pazar) yapılacak.

Seferler, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 13.20'de, Odessa Havalimanı'ndan yerel saatle 14.35'te gerçekleştirilecek.

AnadoluJet'in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı, gidiş-dönüş bilet fiyatları 82 dolardan, Odessa Havalimanı çıkışlı, gidiş-dönüş bilet fiyatları 56 dolardan satışa sunuluyor.

Yolcular, 31 Aralık (dahil) tarihine kadar satın alacakları biletlerde 31 Mayıs 2022'ye (dahil) kadar değişiklik yapma hakkına sahip olacak.

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AnadoluJet, İstanbul-Odessa uçuşlarına başlıyor
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