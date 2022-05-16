Anadolujet, Milano Bergoma seferlerine başladı

AnadoluJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan başlattığı Milano Bergamo seferleriyle uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.
Haftanın 7 günü gerçekleştirilecek uçuşlar Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yerel saatle 09.55'te, Milano Bergamo Havalimanı'ndan ise yerel saatle 12.40'ta gerçekleştirilecek. Bergamo uçuşlarıyla birlikte AnadoluJet'in yurt dışı uçuş noktasını 50'ye ulaştı.
Bergamo hattının açılışında konuşan THY Genel Müdür Yardımcısı Kerem Sarp, AnadoluJet'in açtığı yeni hatlar ile uluslararası uçuş ağını genişletmeye devam ettiğini belirterek "THY ile Milano'ya gerçekleştirdiğimiz seferlere ek olarak, Sabiha Gökçen- Bergamo uçuşları ile bölgeye olan bağımızı güçlendirmiş olacağız.
Bu hattımız, Avrupa ve İtalya'nın butik özel şehirlerinden biri olan Bergamo'nun tanıtımına katkı sağlayacağı gibi Bergamo çıkışlı misafirlerimiz için de İstanbul başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışı birçok noktamıza ulaşım AnadoluJet ile çok daha kolay hale gelecek'' dedi.