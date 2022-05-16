Anadolujet, Milano Bergoma seferlerine başladı

Bu hattımız, Avrupa ve İtalya'nın butik özel şehirlerinden biri olan Bergamo'nun tanıtımına katkı sağlayacağı gibi Bergamo çıkışlı misafirlerimiz için de İstanbul başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışı birçok noktamıza ulaşım AnadoluJet ile çok daha kolay hale gelecek'' dedi.