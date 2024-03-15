Anamur-Kıbrıs seferleri Mayıs ayında başlıyor

Göreve geldiğinden bu yana Anamur'a katma değer katacak projeleri hayata geçirmek için yoğun bir tempoda çalışan ANTSO Başkanı Mehmet Tuna, yapımı 2019 yılında tamamlanmasına rağmen işlerlik kazandırılamayan Anamur İskelesini adeta çürümekten kurtardı.

Konu ile ilgili olarak açıklamada bulunan Tuna şu ifadelere yer verdi, "Sevgili Anamur ve Bozyazılı Hemşerilerim, Değerli Üyelerimiz sizlerle bu müjdeyi paylaşmaktan onur duyuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek destek ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılında inşa edilerek yapımı tamamlanan ve bu güne kadar atıl vaziyette bekleyen Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin Bölgemiz Turizm, Tarım ve Ticaret potansiyelinin harekete geçirilebilmesi için Anamur-Bozyazı Ticaret ve Sanayi Odası olarak göreve geldikten 1 ay sonra başlayıp, 15 aydır sürdürdüğümüz girişimler başarılı olmuştur. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yol göstericiliği ile her zaman yanımızda hissettiğimiz Destekleri, Mersin Valimiz Sayın Ali Hamza Pehlivan ve Anamur Kaymakamımız Sayın Bilal Bozdemir ile birlikte Koordineli olarak yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde Mersin Valiliğine ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına devredilen Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin ilk etapta 10 yıllığına şirketimize kiralamış ve işletim hakkını almış bulunmaktayız" dedi.

Başkan Tuna ''Kamu yararına yapılan bu jestten dolayı başta Yücelen Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfını temsilen Sayın Ali Yücelen ve şirketimizin ortağı Anamur ve Bozyazı ilçelerimizin saygın iş insanlarına teşekkür ediyoruz'' açıklamasında bulundu.

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Tuna, ''Bölgemizin atıl vaziyetteki Turizm, Tarım ve Ticaret potansiyelinin harekete geçirilip dünyaya açılabilmesi için başlattığımız bu girişimin bölgemizin kalkınmasında büyük rol oynayan Tarım, Turizm ve Ticaret sektörlerinde faaliyet gösterip yüksek katma değer sağlayan vatandaşlarımızın ve üyelerimizin çabaları, ortaklarımızın maddi ve manevi katkıları ve devletimizin destekleri ile büyük katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz'' ifadelerine yer verdi.

Tuna ''Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelemizin işletilmesine ilişkin olarak; Yolcu giriş ve çıkışları için gerekli tesislerin düzenlenmesi, gümrüklü ve gümrüksüz alanların oluşturulması, yolcu bekleme ve dinlenme alanlarının yapılması, her türlü aracın güvenli bir şekilde yanaşabilmesi ile tesisi tüm donatılarının vaziyet planına göre teşkil edilmesi yatırımlarını yaptıktan sonra yaklaşık 2 ay içerisinde Kıbrıs seferlerimiz başlıyor ve bununla da kalmayarak diğer Akdeniz ülkelerine ticaret ve turizm bağlamında seferler başlatmayı planlamaktayız, böylece bir cazibe merkezi yaratılması amaçlanmaktadır. Anamur ve Bozyazı ilçelerimiz ile bölgemize hayırlı uğurlu olsun" müjdesini verdi.