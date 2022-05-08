Ankara keçisine destek % 100 arttı

TARIM ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Geleneksel Ankara Tiftik Keçisi Festivali'ne katıldı. Ankara keçisinin yüzde 78'inin Ankara'da, bunun da yaklaşık yarısının Güdül başta olmak üzere etraftaki ilçelerde yetiştirildiğini belirten Kirişci, "Keçimizle ilgili bakanlık olarak bu zamana kadar verdiklerimizin daha fazlasını vererek bu üretimi desteklemeyi sürdüreceğiz. Oğlak tiftik desteğimiz bildiğiniz gibi 35 lira iken bugün itibarıyla 70 lira olarak ilan ediyorum. Anaç tiftikle ilgili 30 lira olan desteğimizi de 60 lira olarak ilan ediyoruz. Böylelikle yüzde 100 destek artışı Ankara keçisi yetiştiricisi kardeşlerimize hükümet olarak sağlamış oluyoruz" diye konuştu. Kirişci, kırsalın üretim için de vazgeçilmez olduğunun altını çizerek, her şartta üretime devam eden üreticiler için Bakanlığın her türlü desteği vermeye devam ettiğini vurguladı. Kirişci, "Ocak, şubat ve mart döneminde tarımsal ihracatımız 7.2 milyar dolara çıktı. İthalatımız da var elbette ama ithalatımız ihracatımızın çok gerisinde" dedi.