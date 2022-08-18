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Giriş Tarihi: 18.8.2022 10:48

Ankara-Niğde Otoyolu Kırşehir bağlantı yolunun tamamı trafiğe açıldı

AA
Ankara-Niğde Otoyolu Kırşehir bağlantı yolunun tamamı trafiğe açıldı

Ankara-Niğde Otoyolu, Kırşehir bağlantı yolunun tamamının trafiğe açılması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onaylandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu bağlantı yolunun son 5 kilometresi de trafiğe açılarak tamamı kullanılır duruma geldi.

Erişme kontrollü karayolu olarak trafiğe açılan bu kesime, yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesinin yasak olduğu belirtilirken, mecburi asgari hız saatte 40 kilometre, azami hız da 110 kilometre olarak belirlendi.

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Ankara-Niğde Otoyolu Kırşehir bağlantı yolunun tamamı trafiğe açıldı
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