Ankara’da okullar mercek altında: 6 tahliye kararı

"DEPREM BÖLGESİNDE 20 BİN OKULDAN 95'İ YIKILAN YA DA AĞIR HASARLI"



Geylan, okulların mutlaka deprem riskini bertaraf edecek şekilde sağlıklı yapılması gerektiğine dikkat çekerek, "Felaket anlarında, afet dönemlerinde eğitim öğretimin devam edebilmesinin yolu okullarımızın depreme dayanıklı hale getirilmesidir. Milli Eğitim Bakanlığı bir süredir son yıllarda okullarımızın deprem riskine yönelik tetkikler yapıyor. İhtiyaç olan binalarımızın güçlendirilmesini yapıyor. Bu konuda mesafe aldık. Deprem bölgesinde 11 ilimizde yaklaşık 20 bin okulumuz var. Yıkılan ya da ağır hasar alan toplam 95 binamız var. 20 bin civarındaki binamızın sadece 95 tanesi ağır hasar almışsa demek ki okullarımız nispeten diğer binalarımıza göre güçlendirilmiş anlamı çıkar; ama tabii buna hiç gerek kalmasın. Gönül ister ki okullarımız da ilk yapım aşamasından itibaren depreme dayanıklılık noktasında gerekli tedbir alınsın, çocuklarımızın sağlıklı eğitim öğretim ortamını yakalayacağı bir şekilde donatılsın. Deprem kafamıza balyoz gibi indi. İnşallah bundan sonraki süreçte konutlarımız hem kamu kurumlarımız hem okullarımızı depreme dayanıklı hale getiririz" diye konuştu.