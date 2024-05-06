Annelerimiz için En Özel Hediyeler!

Anneler Günü'ne sayılı bir süre kalırken idefix; kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinden hediyelik eşyalara, elektronikten küçük ev aletlerine kadar sayısız üründe sepette %30'a varan indirimlerini müşterilerine sunuyor…

Tüm anneler için en doğru hediyeler e-Ticaretin yeni adresi idefix'te….



idefix, Anneler Günü'ne özel gerçekleştirdiği kampanya ile küçük ev aletleri, kişisel bakım, elektronik, kadın parfümleri ve sayısız birçok ürünün avantajlı fiyatlarını müşterilerine sunarken, günün anlam ve önemine özel olarak hazırlanmış çikolata kutularından, seçili saat markalarına hediyelik eşyalardan, bebek bekleyen anne adayları için özel hazırlanmış bebek setlerine kadar pek çok üründe %30'a varan indirim sağlıyor. Üstelik 1500 TL ve üzeri alışverişlerde sepette Worldcard'a özel 7 taksit seçeneği sunuyor.



idefix, Anneler Günü'nde tüm annelerin yüzünü gülümsetiyor…



Anneler Günü Kampanyası'na özel klimalarda, beyaz eşya ve ankastre setlerde, robot süpürgelerde, Samsung tabletlerde avantajlı fiyatlar sunuluyor. Ayrıca idefix; çay ve kahve makinelerinden bilgisayarlara, tabletlerden akıllı saatlere sayısız üründe kaçırılmayacak fırsatlarla idefix.com'da sizleri bekliyor!