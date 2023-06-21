Antalya havada yeni turist rekoru kırdı

Turizmde dünyanın önemli destinasyonları arasındaki Antalya, 640 kilometrelik sahilleri ve hizmet kalitesiyle öne çıkan konaklama tesisleriyle, 2023 yılında gelen turist sayıları bakımından pandemi öncesi döneme geri döndü. Turist sayılarında en yüksek rakamlara ulaşılan 2019'u yakalamayı başaran kentte, yeni rekorlar da kırılıyor. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, hava yoluyla kente gelen yabancı turist sayısında 17 Haziran Cumartesi günü 86 bin 278 kişi ve 1.081 uçak sayısıyla yeni bir rekor kırıldığını açıkladı. Yazıcı, turist sayıları açısından rakamların iyi gittiğini, gidişattan son derece memnun olduklarını belirtti.