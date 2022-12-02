Antalya Manavgat’ta yangın afetinden etkilenen vatandaşların evlerinin kura çekimi yarın gerçekleştirilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı resmî sosyal medya hesabından, "Antalya Manavgat'ta yangından etkilenen vatandaşlarımız için @Toki_Kurumsal ile yapımı tamamlanan ve devam eden 297 konutun kura çekim töreni yarın gerçekleşecek." İfadeleriyle paylaşımda bulundu.

Antalya'nın Manavgat, Akseki, Alanya ve Gündoğdu ilçelerinde geçen yıl çıkan yangında zarar gören ve yerinde yapım imkânı bulunmayan konutların, belirlenen toplu alanlarda inşa edilmesi sürecinde kura aşamasına gelindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle yapımı tamamlanan ve devam eden 297 konutun kura çekimi 3 Aralık 2022 günü Manavgat Gençlik Merkezi'nde saat 11.00'de düzenlenecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı resmî sosyal medya hesabından, "Antalya Manavgat'ta yangından etkilenen vatandaşlarımız için @Toki_Kurumsal ile yapımı tamamlanan ve devam eden 297 konutun kura çekim töreni yarın gerçekleşecek." ifadeleriyle paylaşımda bulundu.

Antalya'nın Manavgat, Akseki, Alanya ve Gündoğdu ilçelerinde geçen yıl çıkan yangında zarar gören ve yerinde yapım imkânı bulunmayan konutların belirlenen toplu alanlarda inşa edilmesi sürecinde kura aşamasına gelindi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya'nın 4 ilçesine bağlı 45 köy ve mahallesinde meydana gelen yangının ardından çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yangında zarar gören ağır hasarlı konut, iş yeri, depo, samanlık ve ahırlarda yapılan hasar tespit çalışmaları sonrasında, Bakanlıkça hak sahibi olarak konut talep eden vatandaşlara, ihaleleri tamamlanan ve TOKİ eliyle yapımı devam eden 900 konuttan 193'ü daha önce teslim edildi.





Yarın kurası çekilecek 297 konuttan tamamlanan 150 konut hak sahiplerine teslim edilecek olup inşaatı devam eden 147 konutun da kısa sürede teslim edilmesi planlanıyor. Yarınki kura çekimi sonrası bugüne kadar hak sahiplerine toplamda 343 konut teslim edilmiş olacaktır.

Hak sahiplerine ait yanan konutların olduğu yerde yapım imkânı bulunmayan konutların belirlenen toplu alanlarda inşa edilmesiyle ilgili Bakanlık açıklamasında kura çekiminin yarın gerçekleştirileceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle AFAD koordinasyonunda yapımı tamamlanan ve devam eden toplam 297 konutun kura çekimi yarın gerçekleştirilecek. Tören 3 Aralık 2022'de Manavgat Gençlik Merkezi Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda saat 11.00'de gerçekleşecektir. "