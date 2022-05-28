Antalya Teknokent’e bir havacılık devi daha dahil oldu

Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent, havacılık ve uzay alanında önemli bir ar-ge merkezi olma hedefinde yeni bir adım daha attı. Dünyanın en büyük 100 dev savunma sanayi şirketi arasında yer alan TUSAŞ'ın Milli Muharip Uçak Ar-Ge Ofisi'nin açılışı ile dikkatleri üzerine çeken Antalya Teknokent'in bünyesine kattığı son havacılık devi Ukrayna'nın önde gelen havacılık şirketi FED Havacılık A.Ş. oldu.
BİR TÜRK OLARAK GURUR DUYUYORUM
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, FED Havacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ViktorPopov ve Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz, işbirliği protokolünü imzalayarak süreci başlattı. İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinin her alanında söz sahibi bir ülke olma hedefine Akdeniz Üniversitesi olarak destek vermekten büyük mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "Savunma sanayisindeki bu atılıma üniversite olarak dahil olmaktan her şeyden önce bir Türk olarak gurur duyuyorum. Milli teknoloji hamlesinin bir devamı olan bugünkü imzamızın vatanımız ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.
UZAY VE HAVACILIK ÜSSÜ OLUYORUZ
Antalya Teknokent'in özellikle TUSAŞ ile yapılan işbirliği ile uzay ve havacılık alanında önemli bir üs olma yoluna girdiğini vurgulayan Rektör Özlenen Özkan, "TUSAŞ, 2023 yılında hangardan çıkacak Milli Muharip Uçak'ın yazılımlarını Teknokent'imizde gerçekleştirecek. Çalışmaları başladı. Şimdi de yine çok önemli bir havacılık ve uzay firmasını bünyemize kattık. Bu öğrencilerimiz için de büyük bir fırsat. Bu etkileşim ile umut ederim ki öğrencilerimiz arasından ülkemizin gücüne güç katacak projelere imza atacak genç beyinler çıkacaktır" açıklamalarında bulundu.
TUSAŞ İÇİN AR-GE VE TASARIM YAPACAKLAR
ViktorPopov ise TUSAŞ ile Milli Muharip Uçak projesinin uçuş kontrol sistemlerinin tasarımı dahil olmak üzere üç sözleşme imzaladıklarını hatırlatarak, bugün Akdeniz Üniversitesi ile yapılan anlaşma ile bu işbirliğini bir adım ileriye taşıdıklarının altını çizdi. ViktorPopov, havacılık ve uzay teknolojilerinin üretiminde Akdeniz Üniversitesi ile fark yaratacak projeler üreteceklerine inandığını sözlerine ekledi.
HEDEFİMİZ BÜYÜK
FED Havacılık A.Ş. ile ilk temasın Aralık ayında kurulduğunu, ancak savaş nedeniyle geciktiğini vurgulayan Dr. İbrahim Yavuz ise "Savaş ortamında bu işbirliğini yapıyor olmamız, iki tarafın da bu işbirliğinde ne kadar istekli olduğunu gösteriyor. FED, TUSAŞ ile yaptıkları sözleşme uyarınca tüm üretimlerinin ar-ge ve tasarımlarını da Antalya Teknokent'te yapacak. Hedefimiz büyük. FED'in merkezini de buraya almaları için girişimimiz var." ifadelerini kullandı.