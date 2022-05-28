Antalya Teknokent’e bir havacılık devi daha dahil oldu

HEDEFİMİZ BÜYÜK

FED Havacılık A.Ş. ile ilk temasın Aralık ayında kurulduğunu, ancak savaş nedeniyle geciktiğini vurgulayan Dr. İbrahim Yavuz ise "Savaş ortamında bu işbirliğini yapıyor olmamız, iki tarafın da bu işbirliğinde ne kadar istekli olduğunu gösteriyor. FED, TUSAŞ ile yaptıkları sözleşme uyarınca tüm üretimlerinin ar-ge ve tasarımlarını da Antalya Teknokent'te yapacak. Hedefimiz büyük. FED'in merkezini de buraya almaları için girişimimiz var." ifadelerini kullandı.