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Giriş Tarihi: 1.1.2024

Antalya’da aralık ayı turist rekoru kırıldı

Antalya’da aralık ayı turist rekoru kırıldı
Turizmde hareketli bir yıl geçiren Antalya'da, aralıkta hava yoluyla gelen turist sayısında rekor kırıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün verilerine göre, Antalya'ya 23-30 Aralık döneminde hava yoluyla 121 bin 139 turist geldi. Aralık ayında hava yoluyla gelişler, geçen yıla göre yüzde 7, turizmde rekor yılı olan 2019'daki 227 bin 701 turist sayısına göre ise yaklaşık yüzde 32 artarak 302 bin 505 kişi oldu. Bu sayı, Antalya ve Gazipaşa havalimanları dış hatlar terminallerinden elde edilen en yüksek aralık verisi olarak kayıtlara geçti. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, "Hedefimiz 2019'u geçmekti, bu yıl hedefi gerçekleştirdik" dedi.
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Antalya’da aralık ayı turist rekoru kırıldı
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