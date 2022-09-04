Antalya’da İngiliz turist rekoru

Antalya'da şimdiden geçmiş yılların yıl toplamından daha fazla sayıya ulaşan İngiliz turistlerin Ukrayna'dan boşalan açığı kapattığını belirten turizmci Recep Yavuz, "2017'de 375 bin, 2018'de 637 bin, 2019'da 719 bin, 2020'de 211 bin, 2021'de 83 bin olarak gerçekleşmişti. Böylelikle ağustos sonu itibarı ile 805 bin turist ile bütün geçmiş yılların rekoru kırılmış oldu." dedi.



Turizmde iki yıllık pandemi sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi büyük düşüşlerin yaşandığı Antalya'da, iki yıllık zorlu salgın sürecinin ardından 2022 yılının ilk 8 aylık toplamındaki verilere göre 9 milyon 64 bin 164 turist sayısına ulaşıldı ve geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 71'lik artış yaşandı. Bu yıl Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna pazarı sıfırlanıp Rus pazarında da ciddi düşüş yaşanırken, İngiltere pazarında ise tarihi bir rekor kırıldı.