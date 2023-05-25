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Giriş Tarihi: 25.5.2023 09:34

Antalya'da küçük alan maden sahası ihale edilecek

Antalya'da ikinci grup küçük alan maden sahası, mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında ihale edilecek.

AA
Antalya’da küçük alan maden sahası ihale edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) ihaleye ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Antalya'da ruhsat sahaları arasında kalan ikinci grup küçük alan maden sahası, mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında ihale edilecek.

Söz konusu sahalara ilişkin bilgiler, en az 15 gün süreyle MAPEG'in internet adresinde ilan edilecek.

Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte 09.00-09.30 saatlerinde MAPEG Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu'nda ihale komisyonuna doğrudan yapılacak.

İhale edilecek saha için birden fazla ruhsat sahibinin müracaat etmesi durumunda sahanın ihalesi kapalı teklif ve açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

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Antalya'da küçük alan maden sahası ihale edilecek
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