Apartmanda ortak alan da sigortalanmalı

BaşkentSigorta Acenteleri Derneği (BASİAD) Başkanı Hacı Ali Yücel, fırtınada binalardan düşen parçaların yol açtığı hasarlar nedeniyle bina ve konut sahiplerinin sorumlu olduğunu belirterek, "Artık arabanın kaskosu kadar iş yerlerinin, konutların ve apartman ortak alanlarının da sigorta edilmesi önemli ki insanlar mağduriyet yaşamasın" dedi. Yücel, Ankara başta olmak üzere bazı kentlerde yaşanan sel felaketleri ve fırtınadan etkilenen araç, konut ve iş yerlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.Fırtınada çatılardan ve binalardan fırlayan parçaların araçlar ve insanlar için büyük risk oluşturduğuna işaret eden Yücel, "Böyle durumlarda aracın kaskosu varsa zaten binadan düşen cisimle aracın hasar aldığını bildirecek. Sigorta şirketi de bu hasarı cisim düşen binanın sahiplerine rücu edecek. Bu gibi durumlarda bina sahipleri sorumlu duruma düşüyor. Sel nedeniyle benim aracıma çarpan araç nedeniyle de karşı araç sorumlu durumda" diye konuştu. Araç kaskosu kadar apartmanlar, site ortak alanları ve apartman ortak alanlarında konut sigortasının da büyük önem taşıdığını vurgulayan Yücel, şu değerlendirmede bulundu: "Fırtınada binalardan düşen parçaların yol açtığı hasar nedeniyle bina ve konut sahipleri sorumlu. Artık arabanın kaskosu olacak ama iş yerlerinin, konutların ve ortak alanların da bu afetleri gördükten sonra sigorta edilmesi önemli ki insanlar mağduriyet yaşamasın. Binadan kaynaklı hasarlarda, hasar tutarı kat malikleri arasında bölüştürülüyor. Burada 'kusursuz sorumluluk' söz konusu. Bu sigortanın zorunlu hale getirilmesini talep ediyoruz. Bu konudaki teklifimizi Hazine ve Maliye Bakanlığına sunduk. Artık her binada bu tür sigortanın olması lazım."