APEX’ten THY’ye dört ödül birden

Türk Hava Yolları (THY) ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenen 2021 Havayolu Yolcu Deneyim Derneği (APEX) IFSA Fuarı'nda ilk kez bir havayoluna verilen 'APEX World Class Ödülü' ile birlikte üst üste beşinci kez 'Beş Yıldızlı Küresel Hava Yolu' ödülü ve 'SimpliFlying' denetim şirketinin desteklediği sağlık güvenliği konusunda en yüksek derece olan 'Diamond' statüsünü bu yıl da alarak hak kazanarak üç ödül birden kazandı



BAŞARI ÖDÜLÜ İLKER AYCI'YA



THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ise 25 seneyi aşan profesyonel kariyeri boyunca başarılarından ve sektöre katkılarından ötürü Avrupa'da ilk kez bir yöneticiye takdim edilen 'CEO Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Aycı'nın yenilikçi vizyonuna ve hızlı gelişen değişimlere kolayca adapte olarak kriz durumlarını başarıya dönüştürme yeteneğine dair övgülerde bulunuldu.

APEX CEO'su Dr. Joe Leader, Türk Hava Yolları'nın Aycı döneminde oldukça başarılı bir ivme kazanarak zirve sıralamasında yer aldığını belirtirken 'APEX World Class' ödülüyle küresel taşıyıcının genç filosuyla, sağlık güvenliği, hizmet kalitesi ve sürdürülebilirlik konusunda en iyi olduğunu kanıtladığını vurguladı.



WORLD CLASS ÖDÜLÜ'NÜ İLK KAZANAN THY OLDU



Ödüllerle ilgili olarak düşüncelerini aktaran Aycı "Bu sene Türk Hava Yolları olarak APEX tarafından bu ödülleri almış olmamız gurur verici. Şahsım adına 'CEO Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldüğüm için de mutluluk duyuyorum. Tüm Türk Hava Yolları ailesine ve tüm ekibime teşekkür ediyorum. 'World Class Ödülü'nü kazanan ilk havayolu şirketi olmamız marka deneyimini, sağlık güvenliğini ön planda tutarak ne kadar önemsediğimizin en büyük göstergelerinden biridir" diye konuştu