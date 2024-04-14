Ar-Ge’nin küresel aktörleri Türkiye’de buluşuyor

Dünyanın en büyük kamu Ar-Ge inovasyon ağı olan EUREKA, yarın Kuşadası'nda toplanacak. Dev organizasyona 30 ülkeden 100'ü aşkın üst düzey temsilci ile EUREKA sekreteryası da katılacak. Hâlihazırda 47 ülkenin yer aldığı uluslararası işbirliği platformunun 2023-2024 dönem başkanlığını Türkiye yürütüyor. TÜBİTAK koordinasyonunda yarın başlayacak olan genel kurul toplantıları, 18 Nisan Perşembe günü sona erecek. Toplantıların yönetimini TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve EUREKA Başkanı İsmail Doğan yapacak. 3 günlük zirvede ulusal proje koordinatörleri ve üst düzey ülke temsilcileri tarafından sunumlar yapılacak. Bunun yanı sıra KOBİ'lere yönelik yeni destek programları için alternatif finansman kaynakları masaya yatırılacak. Ayrıca oturumlarda Afet Dayanıklılık Çağrısı 2024'e ilişkin düzenlemeler de gündeme gelecek.