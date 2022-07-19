Ar-Ge’ye 26.3 milyar ödenek ayrıldı

Türkiye'demerkezi yönetim bütçesinden araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri için bu yıl 26 milyar 307 milyon lira başlangıç ödeneği ayrıldı. Bu rakam geçen yıl 20 milyar 249 milyon liraydı. Söz konusu artış, hükümetin üretim konusunda bilimsel verilere ve teknolojiye dayalı ilerleme hedefini ortaya koydu. En çok fonlamanın üniversitelere ve savunmaya ayrılması Türkiye'nin gereksinimlerine yönelik çağdaş yatırımları hayata geçirme kararlılığının göstergesi olurken, aynı zamanda uluslararası rekabette giderek güçlenmesinin önünü açtı.Merkezi yönetim bütçesi üzerinden gerçekleştirilen hesaplamalara göre, Ar-Ge için geçen yıl 20 milyar 249 milyon lira harcama yapıldı. Böylece merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcamaların gayrisafi yurt içi hasıla içindeki oranı yüzde 0.28 oldu. Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan tahmini sonuçlara göre ise bu yıl merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için 26 milyar 307 milyon lira tahsis edildi. Ar-Ge için bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak bu yıl için yapılan tahmine göre en çok ödeneğin yüzde 38.4 ile genel bilgi gelişimi için üniversitelere ayrılacağı tahmin edildi. Savunma yüzde 36.4 ile sosyoekonomik hedefler arasında ikinci sırada yer aldı. Bu hedefleri yüzde 8.4 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 7 ile genel bilgi gelişimi (diğer kaynaklardan finanse edilen) ve yüzde 3.2 ile eğitim izledi. 2021 yılı için en fazla harcama yüzde 48.3 ile genel bilgi gelişimi için üniversitelere yapıldı. Bunu yüzde 15.6 ile savunma, yüzde 10.3 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 10 ile genel bilgi gelişimi Ar-Ge ve yüzde 4.8 ile ulaşım, telekomünikasyon ve diğer altyapılar takip etti.