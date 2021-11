Araç sahipleri dikkat! Uyarı geldi

1 Aralık'ta başlayacak olan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasına günler kaldı. Sivaslı lastikçiler, hava sıcaklığı 7 derecenin altına düşmeden araçların lastiklerinin değiştirilmesi gerektiğini söyledi.



Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık tarihinde başlayacak. Yola tutunma, yolu kavrama gücü, daha az kaza yapma riski ve çok daha güvenli bir sürüş sağlama özelliği bulunan kış lastikleri, hem hayati hem de maddi açıdan önem arz ediyor. Havaların soğumasıyla birlikte oto lastik dükkanlarında yoğunluk oluşması bekleniyor. Oto lastikçiler can ve mal güvenliği için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerektiğini söyledi.



"7 derecenin altında yaz lastiği görev yapmaz"



Lastik ustası Ali Ünsal, 7 derecenin altında yaz lastiğinin görev yapmadığını söyleyerek, "Biliyorsunuz 1 Aralık kış lastiği uygulamasına az kaldı. Hızlı bir şekilde kış lastiği değişimine başladık. Duyarlı vatandaşlarımızı en hızlı bir şekilde randevu alıp gelmelerini bekliyoruz. Yaz lastiğinin yapısı farklı, kış lastiğinin yapısı farklı. Vakum ve aralarının dilim dilim olması karda, buzda fren mesafesini azaltıyor. Artı 7 dereceden sonra yazlık lastiğimiz görev yapmıyor, bunları kaldırıyoruz kışlık lastiklerimizi takıyoruz. Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığının almış olduğu bir karar var, 1 Aralık'tan sonra bin TL'den fazla cezası var. O yüzden cezaya düşmemek için kış lastiğimizi en kısa zamanda takıyoruz. Can güvenliği ve mal güvenliği için şiddetle tavsiye ediyoruz. Duyarlı vatandaşlarımız 10-15 gün önceden kışlık lastiklerini taktırmaya başladılar, şu anda da devam ediyor" dedi.



"CEZASI DEĞİŞİM ÜCRETİNDEN FAZLA"



Ünsal, değişim ücretlerinin cezadan daha az olduğunu dile getirerek, "Kış lastiğinin değişim ücreti lastik farklılığına göre 300 TL'den başlıyor, 800 TL'ye kadar var. Arabasına göre, ebadına göre değişiyor. Bin TL'den fazla da kışlık lastik taktırmama cezası var. O yüzden cezaya düşmeden 4 lastiğimizi taktırıp kullanıyoruz. Can ve mal güvenliği için cezayı geçtik hem kendiniz hem karşı tarafın can ve mal güvenliğini düşünerekten taktırmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Şu anda bayağı bir yoğunuz 1 Aralık'a da fazla bir zaman kalmadığı için biraz yoğunuz. Sabah saat 7.30-8.00 akşam 21.00-21.30'a kadar mesaimiz devam ediyor. Bizim Türk milletinin huyudur son güne bırakmak, o yüzden karın yağmasını kesinlikle beklemiyoruz. Hava sıcaklığı artı 7 derecenin altına düştüğü zaman kışlık lastiğimizi yüzde yüz taktırmamız lazım. Lastik 1 Aralık'a gelmeden kasım ayının başında takılması, nisan ayının başında veya da sonunda da çıkartmayı tavsiye ederiz" diye konuştu.