Araçta saklambaç oyunu

İkinci el araç piyasası adeta ralliye döndü. Hemen her geçen gün fiyatı artan araçların ardından şimdi de piyasada araç krizi yaşanmaya başladı. Bir günde 30 bin ilanın kaldırıldığı online satış platformlarının ardından galeriler de vatandaşlara ellerinde aracın bulunmadığını söylüyor. SABAH 'ın peşine düştüğü iddiaların arkasında ise 'Saklambaç oyunu' çıktı. Birinci el araçlarda yaşanan çip krizi ve kurdaki hareketliliğe bir de karaborsacılık eklenince araç fiyatları hemen her geçen gün artıyor. Öyle ki kurdaki hareketliliği fırsat gören bayiler ve galericiler ellerindeki aracı saklarken, 100 bin kilometreyi aşan araçlarını ihale usulü satan filo şirketlerinin satışları yavaşlattığı iddia ediliyor. Piyasada araç arzının dörtte bir oranında azaldığını belirten sektör oyuncuları, herkesin beklemeye geçtiğini bunun da fiyat artışını tırmandırdığını belirtiyor.İddiaların odağında galericiler yer alırken, İstanbul 'un en büyük oto ticaret merkezlerinden biri olan İSTOÇ Oto Ticaret merkezinin otoparkını gezdik. Otoparkta binlerce araç bulunurken birçok galerici ellerinde araç bulunmadığını ya da hali hazırda satışta olmadığını kaydetti. Konuştuğumuz bir galerici, "Şu anda burada hemen herkeste araç var ancak kimse satmak istemiyor. Çünkü aracı satarsak yerine araç koyamayız. Piyasada araç bulmak çok zor hale geldi" dedi. Bir başka galerici ise kurdaki hareketliliğin fırsat olarak görüldüğünü belirterek, "Bazı firmalar satışlarını yavaşlattı. 100-150 bin TL bandındaki araçları satıyorlar çünkü onlarda kâr marjı düşük ama orta ve lüks segment araç satışlarını bekletiyorlar. Ya da çok yüksek fiyat çekiyorlar. Yılbaşından sonra daha iyi fiyata satılacağı düşünülüyor" diye konuştu.SEKTÖRÜN büyük oyuncuları arasında yer alan bir galeri firmasının sahibi ise çip krizine ilaveten kurdaki hareket nedeniyle fiyatlamada zorluk yaşandığını belirterek, şunları anlattı: "Sadece biz galericiler değil sektörün hemen her oyuncusu araç satışını yavaşlattı. Bayiler ellerinde olan sıfır araçlar için 'ocak sonunda gelecek' diyor, satışı durduruyor. Bizim en büyük kaynağımız filo şirketleriydi. Onlar çip krizi nedeniyle yeni araç bulamadıklarını söylüyor. Eskisi kadar ihale yapmıyor. Ancak ellerinde araç var. Bu araçların bazılarını online platformlarda satıyorlardı. Bir filo şirketinin ikinci el araç satışı yapan alt şirketi geçen haftalarda bir günde 450 olan ilanının 400'ünü kaldırdı. Araçları satmıyor, bekletiyorlar."BAYİLERİN de son dönemde artan fiyatları fırsat görerek sıfır araçları piyasaya sürmediğini anlatan bir sektör oyuncusu, "Bayi gelen aracın ÖTV'sini yatırıyor ve plaka alıyor. Plaka takılan araç ikinci ele düşer. Böylece sıfır km araçta ikinci el piyasası oluşuyor. Bunu da galeri üzerinden satışa sunuyor. Bayinin sitesinde örneğin o aracın fiyatı 250 bin TL ama piyasada yok. İkinci ele düşen sıfır km araç ise 300 bin TL'den satılıyor. Müşterinin de acil ihtiyacı olduğu için alıyor" diye konuştu.Filo şirketleri ise çip krizi nedeniyle araç bulmakta zorlandıklarını belirterek, "Elimizde araç yok, olanı da kiraya veriyoruz. Satılan araçlarda da kurdaki hareketlilik nedeniyle fiyatlama yapmakta zorlanıyoruz" diyor.FILO şirketlerinin ihalelerini takip ettiklerini belirten bir galerici de, "Geçen ay ihaleye girdik, kazandık. İhale sonuçlandıktan sonra teknik bir aksaklık olduğu gerekçesiyle ihaleyi iptal ettiler. Araç satışını geri çekip, iki gün sonra tekrar koydular. Araçlarda yüzde 10-15 civarında artış yapılmıştı" dedi.