Araçta saklambaç oyunu

Giriş Tarihi: 3.12.2021

Fiyatı her geçen gün artan araç piyasasının arkasından saklambaç oyunu çıktı. Bayi, galeri ve filo şirketleri satışı yavaşlatarak arzı düşürüyor. Çip krizi ve kurdaki harekete arz eksikliği eklenince fiyat tırmanıyor