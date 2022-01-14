Aralık ayında 226 bin 503 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Türkiye genelinde, konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 113,7 artarak 226 bin 503 oldu. Konut satışlarında İstanbul 39 bin 26 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 21 bin 481 konut satışı ve yüzde 9,5 pay ile Ankara, 13 bin 386 konut satışı ve yüzde 5,9 pay ile İzmir izledi. Konut satışlarının en az olduğu il 44 konut ile Hakkâri oldu.



DOĞU MARMARADA 14 BİN 23 KONUT

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2021 yılı Aralık ayında toplam 14 bin 23 konut satıldı. Bu konutlar 5 bin 797'si Kocaeli'nde, 3 bin 838'i Sakarya' da , bin 299'u Düzce'de , bin 209'u Bolu'da ve bin 880'i Yalova'da satıldı

YABANCILAR 7 BİN KONUT ALDI

Yabancılara yapılan konut satışları 2021 yılı Aralık ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,1 artarak 7 bin 841 oldu. Aralık ayında yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 3 bin 300 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 827 konut satışı ile Antalya, 489 konut satışı ile Ankara, 236 konut satışı ile Yalova, 200 konut satışı ile Sakarya, 133 konut satışı ile Kocaeli izledi.Ülke uyruklarına göre 2021 yılında en çok konut satışı 10 bin 256 konut alan İran vatandaşlarına yapıldı.. İran'ı, 8 bin 661 konut ile Irak ve 5 bin 379 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.