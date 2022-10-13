Arsa projesi milletten tam not aldı

İlk Evim-ilk İş Yerim projesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan arsa kampanyası vatandaştan tam not aldı. SABAH'a açıklamalarda bulunan vatandaşlar, açıklanan arsa projesinin hayallerini gerçekleştirmek için büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi.Oğlumla birlikte yaşıyorum. Ev alma hayalimi gerçekleştirememiştim. Bu projeleri başlatana kadar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları bize umut oldu. Ben de arsa başvurusunda bulunacağım. Halkımızın büyük çoğunluğunun da bu projeyle hayallerini gerçekleştireceğine inanıyorum. Bahçeli bir ev özlemim vardı. Bu arsa projesiyle hayallerime bir adım daha yaklaştığım için mutluyum.TOKİ'nin işyeri arsası projesine başvurdum. Halı saha işletmecisiyim. İnşallah olursa iş yerimi kendi arsama taşımak için başvuracağım. TOKİ'nin bu projesi bizim önümüzü açtı. Piyasaya can verdi ve heyecan kattı. 30 yıldır kendi arsamda işletmemi yapamamıştım. Şimdi o fırsat bu proje sayesinde doğdu.Alım gücü yeterli olmayan insanlar için büyük bir fırsat. Herkes başvurmalı diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.Başvurumu yapacağım. Ailelerin planlarını olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Bu fırsatı bizlere sunan Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum.