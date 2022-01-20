Artıklar sanata dönüştü, çocuklara umut oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'nden ilham alarak İGA tarafından hayata geçirilen 'Artıktan Sanata' projesi kapsamında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Rahmi Atalay tarafından İstanbul Havalimanı'nda toplanan atık malzemelerle oluşturulan 'Kartal-Boğa-Balık' eserler, Artam Antik'in düzenlediği ve Olgaç Artam tarafından yapılan müzayedede online olarak satışa sunuldu. 16 Ocak'ta sona eren müzayedede eserler sahiplerini buldu.

1 MİLYON 20 BİN TL BAĞIŞ TOPLANDI

Son dokunuşu Emine Erdoğan tarafından tamamlanan 'Kartal ' isimli eser 500 bin TL'ye, İGA CEO'su Kadri Samsunlu tarafından son dokunuşu yapılan 'Boğa' isimli eser 270 bin TL'ye, 'Balık' isimli eser ise 250 bin TL'ye alıcı buldu. Satılan eserlerden elde edilen 1 milyon 20 bin TL, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, Türkiye Engelliler Spor ve Eğitim Vakfı ve Engelsiz Eğitim Vakfı'na bağışlanacak.

TÜM SÜREÇLERDE HEDEF SIFIR ATIK

İstanbul Havalimanı'nın tasarımından üretim aşamasına kadar tüm süreçleri sıfır atık yaklaşımı ile ele aldıklarını hatırlatan İGA CEO'su Kadri Samsunlu, attıkları her adımda sürdürülebilir bir iş kültürü oluşturarak, tüm faaliyetlerini bu bakış açısıyla yürütmeye özen gösterdiklerine dikkat çekti.

İGA' nın kurum kültürünün en önemli adımlarından birini sosyal sorumluluk projelerinin oluşturduğunu vurgulayan Samsunlu "İstanbul Havalimanı Atık Yönetim Merkezi'nde toplanan atıklardan sanat eserleri üretiliyor olması bizleri ayrıca heyecanlandırıyor. Sıfır Atık projesinden ilham alarak ilkini 2019 yılında hayata geçirdiğimiz Artwist Atıktan Sanata projesinin devamı niteliğinde olan Artıktan Sanata ile sürdürülebilirliğe, çevre hassasiyetine, atıkların tekrardan değerlendirilebileceğine dikkat çektiğimiz için son derece mutluyum. Gerçekleştirdiğimiz proje sayesinde ihtiyaç sahiplerine toplamda 1 milyon 20 bin TL'lik bir bağışta bulunuyoruz. Projede emeği olan başta Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi ve değerli sanatçılarımız Prof. Rahmi Atalay ve Olgaç Artam'a da bu vesileyle teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.