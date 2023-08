ASELSAN ihracat odaklı büyümeyle şekillenecek

Ankara Etimesgut Havalimanı'nda düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, birçok savunma sanayi firmasına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu çerçevede TEKNOFEST'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol; Milli Teknoloji Hamlesi, ASELSAN'ın ihracat kalemleri ve milli imkanlarla üretilen yeni teknolojileri değerlendirdi.



"TÜRK MİLLETİYLE BERABER GELECEĞİN TÜRKİYE'SİNİ ADIM ADIM İNŞA EDİYORUZ"



Vatandaşların Milli Teknoloji Hamlesi programına yoğun bir ilgisi olduğunu belirten Akyol, "Milli Teknoloji Hamlesi bugün Ankara'da bir kez daha kendini Türk milletiyle buluşturdu. Gelinen noktada 6. yıl TEKNOFEST'te; bu yıl İstanbul'da oldu, Ankara'dayız. Bir dahaki ay İzmir'deyiz. Savunma sanayide bu TEKNOFEST faaliyetlerinin önemli bir parçası. Hep beraber tüm teknoloji camiası, Türk milletiyle beraber geleceğin Türkiye'sini adım adım inşa ediyoruz. Gerçekten gurur verici" ifadelerini kullandı.



TEKNOFEST'İN ALAN GÜVENLİĞİNDE ASELSAN KATKISI



ASELSAN ürünlerinin güvenlik güçleri tarafından yıllardır kullanıldığına dikkati çeken Akyol, "ASELSAN tüm Türkiye sathında güvenlik güçlerimizin kent güvenliği faaliyetlerini milli ve yerli çözümlerde uzun yıllardır sağlıyor. Kameralarımız var yüksek çözünürlükte; uçtan uca milli sistemlerle donatılmış. Yapay zeka tabanlı, akıllı, algoritmalar taşıyan kentlerimizdeki, otoyollarımızdaki toplu alanlarımızdaki bütün güvenliği, emniyet ve jandarma güçlerimiz ve diğer güvenlik birimlerimiz için tamamen milli olarak sağlıyoruz. Burada da TEKNOFEST'te de bu alanın güvenliğini yine ASELSAN'ın geliştirdiği 4K çözünürlüklü milli kameralarla tüm alandaki güvenlik tesis ediliyor. Bunun ortasında merkezinde akıllı bir yazılım, akıllı bir kayıt sistemi var. Tamamıyla uçtan uca ASELSAN'ın geliştirdiği sistemlerle TEKNOFEST alanında milli sistemlerle bütün bu alanın güvenliği sağlanıyor. Yine girişlerde X-Ray cihazlarımız var ASELSAN ürünü Türkiye'deki KOBİ'lerimizle, ekosistemimizle birlikte geliştirdiğimiz ASELSAN liderliğinde Türkiye'de birçok noktada kullanılan sistemler. Onlar da yine güvenliğe katkı sağlıyorlar. Esasında milli teknoloji hamlesinin burada hayat bulduğu festivalde tüm güvenlik sistemleri de ASELSAN tarafından milli olarak servis veriyor" diye konuştu.



"MİLLETİMİZ GEÇMİŞ YILLARDA ÖZELLİKLE İHA'LARIMIZIN KAMERALARINA YÖNELİK HAKSIZCA UYGULANAN AMBARGOLARI GÖRDÜLER"



Geçmiş dönemde Türkiye'ye uygulanan ambargoların bugün ters teptiğini belirten Akyol, "Bütün milletimiz geçmiş yıllarda özellikle İHA'larımızın kameralarına yönelik haksızca uygulanan ambargoları gördüler, yaşadılar. O dönemde Türk mühendisi; devletimizin liderliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yoğun bir mesaiyle bu ambargoyu delen ve milli kameraları İHA'larımızla buluşturan çalışmaları yaptı ve şu an ondan fazla ülkede ASELSAN'ın kameraları hizmet veriyor. Dost ve müttefik ülkelere, Türk ordusuna ve bize uygulanan haksız ambargo böylelikle bertaraf edildi. Geçen ay şu anda sınıfında dünyanın en iyisi diyebileceğimiz kameramızı uçurduk. Muadilleriyle de kıyaslandığında gerçekten olağanüstü bir performans sergiledi. Bunu da önümüzdeki günlerde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hizmetine sunacağız. Bununla birlikte İHA'larda Türkiye yeni bir evreye geçiyor. Artık Kızılelma'yla jet uçak-İHA alanına yavaş yavaş geçiyor durumdayız. Bunların da en önemli yük faydalı yüklerinden biri üzerinde taşıdıkları düşük görünürlük sağlayan, dışarıdan düşmanın uçağı göremeyeceği şekilde uçağı gömülü bir şekilde dizayn edilmiş yüksek çözünürlüğe ait uzun mesafe lazer tekniklatörü olan kameralar. Biz bunları tasarladık, Toygun ismini verdik. Önümüzdeki günlerde Kızılelma'yla beraber daha gelişmiş bir kamerayı, dünyadaki muadillerinin üzerinde bir kabiliyetteki kamerayı Kızılelmamızla beraber envantere kazandıracağız. Yine hava sahasında sizi görmeden görmenizi sağlayan 'Infrared search and track' dediğimiz bir sistemi de yine Kızıl Elmamız için, MMU için geliştirdik, Karat ismini verdik" açıklamasında bulundu.



"ASELSAN İHRACAT ODAKLI BÜYÜMEYLE ŞEKİLLENECEK"



ASELSAN'ın ihracat planlamasıyla ilgili bilgi veren Akyol, "ASELSAN onlarca kendini kanıtlamış ürüne sahip şu anda. Artık bunları dost ve müttefik ülkelere ihraç eden ve bunları ASELSAN'ın büyümesinde bir katalizör haline getiren bir anlayışa geçtik. Geçtiğimiz bir ay içinde dört beş dost ve kardeş ülkeyle ihracat sözleşmeleri imzaladık. Gelinen aşamada geçtiğimiz yılın sözleşme miktarlarını yakalamak üzereyiz. Hedefimiz önümüzdeki beş altı yıl içerisinde toplam iş hacmi en az yarısını ihracata geçiriyor olmak diye özetleyebilirim. Önümüzdeki günler açısından ihracat odaklı büyümeyle şekillenecek" şeklinde konuştu.



"BU YIL İLK DEFA MASTER ÖĞRENCİLERİMİZİ DE 'A YETENEK PLUS' PROGRAMINA DAHİL EDİYORUZ"



Mühendislik öğrencilerinin ASELSAN'da kurabileceği kariyer programları hakkında bilgi veren Akyol, "Üniversite öğrencilerimize çalışırken aday mühendisi olmalarını sağlayan A yetenek programımız var. Türkiye'nin en seçkin üniversitelerindeki en başarılı öğrencilerimizi yaklaşık yılda iki yüz öğrencimizi dördüncü sınıfta ASELSAN'a kısmi zamanlı mühendis olarak alıyoruz. Onlarla kıdemli mühendislerimiz mentörlük, yoldaşlık yapıyorlar ve başarılı olan mühendislerimizi hemen bitiminde ASELSAN kadrolarına katıyoruz. Bu misyon çerçevesinde bu programları şu anda yürütüyoruz. Belki burada ilk defa söylemek istediğim bir programdan da bahsetmek istiyorum. Biz üniversite öğrencilerimizi 4. sınıfta ASELSAN'a alıp mühendis yapıyorduk. Şimdi bu yıl ilk defa master öğrencilerimizi de 'A Yetenek Plus' isimli programla masterları ve yüksek lisansları devam ederken bir kısım vakitlerini ASELSAN'la çalışacakları şekilde dizayn edilmiş bir programı önümüz günlerde başlatmayı planladık. Tekrar tüm Ankara halkına tüm çevre vilayetler gelen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bütün vatandaşlarımızı savunma sanayine sahip çıktıkları için ayrıca şükranlarımı iletiyorum. Tüm bu savunma sanayindeki bu güçlü faaliyetlere liderlik eden Cumhurbaşkanımıza, Savunma Sanayi Başkanlığımıza, Savunma Sanayi Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.