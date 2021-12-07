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Haberler Ekonomi Haberleri ASELSAN 'satış' iddialarını yalanladı: "Hiçbir gerçeklik payı taşımıyor"
Giriş Tarihi: 7.12.2021 22:12 Son Güncelleme: 7.12.2021 22:15

ASELSAN 'satış' iddialarını yalanladı: "Hiçbir gerçeklik payı taşımıyor"

ANKARA
ASELSAN ’satış’ iddialarını yalanladı: Hiçbir gerçeklik payı taşımıyor

ASELSAN'dan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'ne satıldığı yönündeki iddialarla ilgili açıklama geldi. ASELSAN'dan yapılan açıklamada, ASELSAN'ın çoğunluk hissesinin Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) ait olduğu hatırlatılarak haberlere yönelik hukuki hakların saklı olduğu belirtildi

Bazı basın yayın kuruluşlarınca ASELSAN'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'ne satışı ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

ASELSAN'dan yapılan açıklama şöyle:

"Bazı basın yayın organlarında, ASELSAN'ınımız ile ilgili kaynağı belli olmayan iddialar dile getirilmektedir. Halkımızın bağışları ile kurulmuş, çoğunluk hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının sahip olduğu Şirketimiz hakkındaki bu iddiaların hiçbir gerçeklik payı taşımadığını belirtmek isteriz.

Halkımızın gurur kaynağı ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki haklarımız saklıdır."
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ASELSAN 'satış' iddialarını yalanladı: "Hiçbir gerçeklik payı taşımıyor"
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