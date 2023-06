Asgari ücret bayramdan önce netleşecek

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam miktarını belirlemek için bugün ilk toplantısını yapacak. Komisyon, milyonlarca çalışanı ve dolaylı olarak tüm toplumu ilgilendiren yeni asgari ücreti alım gücü, döviz kuru, enflasyon, istihdam, işverenin yükü başta olmak üzere 100'ün üzerinde parametreyi dikkate alarak belirleyecek. Komisyonun ilk toplantısında asgari ücrete zamda psikolojik sınır 11 bin lira olurken, ekonomik verilerle asgari ücretlinin geçinebilmesi için gerekli tutarlar değerlendirilecek. Asgari ücretin bayram öncesi belirlenmesi bekleniyor.Yaklaşık 8 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere toplumun genelini ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde pazarlıklar bugün başlıyor. Bu ara zamla birlikte işsizlik maaşları, genel sağlık sigortası primleri, doğum borçlanması, engelli aylığı, rapor ücretleri, 65 yaş üstü aylıkları gibi pek çok kalemde güncellenecek. Mevzuat gereği Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aldığı zam kararı, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor. Yeni asgari ücret rakamının beklentiler doğrultusunda açıklanması halinde artışın 1 Temmuz itibarıyla geçerli olabilmesi için yönetmelik değişikliği gerekecek.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen Türk-İş, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak. Toplantıda, Türk-İş heyetine Pevrul Kavlak, TİSK heyetine ise Akansel Koç başkanlık edecek. Bugünkü toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katılmıyor. Saat 14:00'de başlayacak toplantıda ekonomik veriler, işçi ve işveren tarafının beklentileri değerlendirilecek. Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira olarak uygulanıyor. Yeni asgari ücrete refah payı ile birlikte en az yüzde 30 zam ön plana çıkarken, net ücretin 11 bin 58 lira (brüt 13 bin 10 lira) olması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, meselelerinin halkın refahı olduğunu belirterek, "Özellikle ekonomi anlamında beklentilerini karşılamaktır. Önümüzdeki süreçlerde planlı programlı bir şekilde seçim beyannamemizde ne yazdıysak her bir politikamızı, her bir tedbirimizi adım adım hayata geçireceğiz. 12'nci kalkınma planımız gündeme gelecek, meclisimize sunulacak. Ayrıca önümüzdeki aylarda orta vadeli programımızı yenileyeceğiz" diye konuştu. Önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalar hakkında konuşan Yılmaz, "Enflasyon konusunun çok önemli öncelikli olduğunu belirtmek isteriz. Enflasyonu düşürmeye yönelik politikaları hayata geçirirken, diğer yandan etkilerinin geniş toplumsal kesimlerde en aza düşürmeye yönelik politikalarımızı hayata geçireceğiz. Asgari ücretle ilgili hazırlıklar, toplantılar başlayacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan iktidara geldiği günden bugüne hiçbir zaman çalışan kesimlerin, enflasyon karşısında satın alma güçlerinin erimesine müsaade etmemiştir. Önümüzdeki süreçlerde de aynı yaklaşımı göreceğiz. Ama bir taraftan da tabii rekabet gücümüz elbette kayıtlı çalışma düzeninin devamı, istihdam artış gibi hususlar da gündemimizde yer almaya devam edecek" dedi.TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamada, 28 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı öncesinde çalışmaları tamamlamayı umduklarını söyledi. Akkol, görüşmeleri hızlı şekilde işçi, işverenin razı olduğu bir mutabakat süreci ile tamamlamayı istediklerini ifade etti.Akkol, asgari ücrette 500 dolar kritik seviyesi hakkında gelen soruya, "Bir önceki bakanımız bir temenni olarak belirli seviyelerden bahsediyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletindeyiz. Başka bir para birimi ile asgari ücret veya başka ücretler belirlenmiyor. Komisyon kurları, enflasyonu, alım gücünü, istihdamı, işverenler üzerindeki yükü gibi parametreleri dikkate alarak değerlendirme yapıyor. Enflasyon düşüş trendinde. Biz de işverenler olarak ara zam yapılmasında mutabıkız. Bizim odağımız depremden etkilenen illerde olacak. Biz buradaki istihdamı da destekleyecek her türlü konunun altına imzamızı atarız. Hızlı olmamızdaki maksatlardan bir tanesi bu. Bu konuyu ülke gündeminden hızla pozitif bir şekilde çıkaralım. Diğer halledilmesi gereken çalışmalara geçmek istiyoruz" diye konuştu. İşveren desteğinin artırılarak devam etmesi konusunda taleplerini Bakan Vedat Işıkhan ile paylaştıklarını kaydeden Akkol, "Geçtiğimiz dönemlerde verilen desteğin devamını arzu ediyoruz. İşverenler üzerinde bir yük var. Ücretlerin asgari ücret kadar olan kısmından vergi alınmayan dünyada 5 ülkeden biri olduk. Bu tür güzel uygulamaların artırılmasına ihtiyacımız var" dedi.EVDE bakım parası, 65 yaş aylığı, eğitim yardımı, eşi vefat edenlere yapılan sosyal yardımlar, asgari ücretin üçte birinden az hane içindeki gelire sahip kişilere veriliyor. Asgari ücret yükselince daha fazla sayıda kişi kapsama girecek. Asgari ücretteki artış, toplu iş sözleşmesi uygulanan iş yerlerindeki ücretler başta olmak üzere, tüm ücretleri de artırıcı bir etkiye sahip bulunuyor. Asgari ücret rakamı işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemi etkiliyor.