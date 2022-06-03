Asgari ücret zammı son dakika 2022: Asgari ücrete zam gelecek mi? Temmuz ek zammı son durum

Buna göre memur ve emekli zammında belirleyici olan enflasyon oranı asgari ücret üzerinde de etkili olabilir. Oranın yükselmesi halinde 6 aylık bazda ortaya çıkacak yüzdeliğin Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararında etili olması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz aylarda gündemde olmadığı açıklamasını yapsa da ardından gelen açıklamalar arka planda zammın değerlendirildiğini gözler önüne serdi. Bu noktada temmuz ayı kritik olacak.