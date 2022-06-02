Asgari ücret zammı son dakika haberleri bir süredir işçi ve işveren tarafından yakın takibe alındı. Aylık bazda açıklanan enflasyon oranları ardından tekrar zam beklentisine girilen konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olumsuz bir yanıt gelmedi. Yapılan açıklamaların ücretin tekrar değerlendirilebilir olması yönünde seyretmesi "Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ne kadar olacak?" sorularını doğurdu. Son olarak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten gelen açıklamalar temmuz zammı beklentisini yoğunlaştırdı. Peki, asgari ücrete ara zam var mı, ne zaman gelecek? İşte 2022 asgari ücret zammı son durum…
ASGARİ ÜCRET ZAMMI TEMMUZ 2022 I SON DAKİKA
Rekor zammın ardından enflasyon oranaları sonrası gündeme gelen temmuz zammı gündemde. Bir süredir konuşulan konuyla ilgili olarak AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yeşil ışık gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da destekleyici açıklamalar duyuldu. İşte asgari ücret zammı son durum…
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI?
Rekor zammın ardından tartışılan temmuz zammının değerlendirildiği Ömer Çelik tarafından açıklandı. Bakan Bilgin'in "gündemimizde yok" demesine karşılık vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan temmuz zammına yeşil ışık yakmıştı. Konuyla ilgili AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten son dakika açıklaması geldi…
ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK devam ederken gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik şunları söyledi:
"Asgari ücret ve dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın hayat koşulları bizim partimizin her zaman gündemindedir."
Ömer Çelik; "AK Parti açısından emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz, genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Ayrıca "Onların zamanlaması içeriklendirilmesi henüz Çalışma Bakanlığı açısından nasıl içeriklendirecekler, onlar için erken. Onlar olgunlaştığı zaman bizdeki bilgileri paylaşırız. Vatandaşlarımız şunu bilsinler ki çeşitli sosyal kesimlerden bize iletilen talepler sistematik şekilde değerlendiriliyor." İfadelerine de yer verdi.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI OLACAK MI?
Basın mensuplarından Erdoğan'a "Yılbaşında asgari ücret ve memur maaş zammı belirlendikten sonra "Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir" dediniz şeklindeki ifadeler hatırlatılarak şu soru yöneltildi:
"Geçtiğimiz günlerde masada işçi adına pazarlıkları yürüten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da biz bir davet gelirse zevkle o masaya otururuz dedi. Bir gündem var mı, yıl ortasında asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme, bir zam olur mu? Bir de emekliler için bayram ikramiyesi ödeniyor, onların da bir zam beklentisi var, emeklilere de bir müjdeniz olacak mı?"
ERDOĞAN'DAN TEMMUZ ZAMMINA YANIT!
Başkan Erdoğan bu soruya "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir." dedi.
Ayrıca "Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır." ifadelerini kullandı.