Giriş Tarihi: 18.12.2021

Asgari ücret zammı tüm çalışanlara yansıyacak HAZAL ATEŞ

Asgari ücrete kadar olan kazançların vergi dışı bırakılması tüm bordrolu çalışanların yüzünü güldürdü. Gelirin asgari ücrete kadar olan kısmı vergilendirilmeyecek. Her çalışan 323 lira vergi avantajı sağlayacak