Asgari ücrette beklenti 8.500 liraya çıktı

AsgariÜcret Tespit Komisyonu 2023'de uygulanacak asgari ücreti belirlemek için üçüncü toplantısını bugün yapacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yükselen enflasyon nedeniyle özellikle sabit gelirli vatandaşların yaşadığı refah kaybını telafi etmekte kararlı olduklarını" ifade ederken asgari ücret zammı bütün çalışanlar için işverene referans olacak. Asgari ücrette psikolojik sınır 8 bin lira olarak ifade edilirken beklentiler net 8.000-8.500 lira arasında değişiyor. Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması durumunda 8.250 liraya çıkacak. 16 milyon 687 bin çalışanın (yüzde 38'i) 6 milyon 300 bini asgari ücretle çalışıyor. Asgari Ücret Yönetmeliği'ne göre bir işçi asgari ücretin altında çalıştırılamıyor. Uzmanlar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun "Asgari ücret üzerinde çalışanlara enflasyondan az olmamak koşuluyla bir artış sağlanmalı" yönünde karar alınması ve bunun ilgili yönetmelikle güvenceye alınması yönünde talep bulunuyor.Komisyonda işçi kesimini temsil eden Türk-İş, öncelikle pazarlığın açlık sınırı verisi olan 7 bin 785 lira üzerinden başlamasını istedi. Bunun yanında, refah payı ile enflasyona karşı satın alma gücünün korunmasını talep ediyor. Ayrıca, gelir vergisi dilimlerinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması da Türk-İş'in pazarlık masasında bulunuyor. Yeni asgari ücrette, istihdamın korunması ve işletmelerin rekabet gücünün dikkate alınmasını isteyen TİSK, asgari ücret işveren desteğinin 2023'te de sürdürülmesini talep ediyor.Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlemek üzere saat 14'te toplanacak. Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ile TÜİK temsilcilerinden istenen ilave verilerin görüşüleceği toplantıda, işçi ve işveren tarafı rakamlar üzerinden pazarlık edecek. Bekâr bir işçinin asgari geçim tutarına ilişkin hesaplama sunulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bayburt ziyaretinde yaptığı açıklamada yeni asgari ücrete ilişkin olarak "Toplantıdan sonra bir uzlaşmaya varacağız. Umarım hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği sınırdaki beklentiyi gerçekleştiririz. Çalışanların daha fazla beklentileri var, esnaf da 'ödeyebileceğimiz bir şey yapın ki iş yerimiz açık kalsın' diyor. Bugünkü enflasyonist ortamda çalışanların rahat edebileceği, enflasyon baskısından kurtuldukları bir rakam olmasını ümit ediyoruz" dedi.