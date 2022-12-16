Asgari ücrette üçüncü toplantı 20 Aralık’ta

Milyonlarca çalışanın gözünün çevrildiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını 20 Aralık'ta yapacak. Görüşmelerde en kritik nitelikteki üçüncü toplantıda taraflarca telaffuz edilecek ilk rakamlar masada olacak. Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira olarak uygulanıyor. Bu yıl asgari ücretiyle tüm ücretlerden asgari ücret kadar olan kısım gelir vergisinden muaf tutulmaya başladı. Resmi verilere göre 16 milyon 687 bin çalışanın yüzde 38'i yani yaklaşık 6 milyon 300 bini asgari ücretli durumunda bulunuyor.Asgari ücretteki artış, toplu iş sözleşmesi uygulanan iş yerlerindeki ücretler başta olmak üzere, tüm ücretleri de artırıcı bir etkiye sahip bulunuyor. Asgari ücret rakamı; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemi etkiliyor. Yeni asgari ücretin yüzde 40 artması durumunda en düşük işsizlik maaşı 2 bin 759 lira, en yüksek de 7 bin 137 liraya çıkacak. Engelli ve yakınlarına ödenen evde bakım parası, 65 yaşında olup da muhtaç ve güçsüz olanlar, eğitim yardımı, eşi vefat edenlere sosyal yardım ödemesi yapılıyor. Bu sosyal yardım ödemeleri, asgari ücretin üçte birinden az hane içindeki gelire sahip kişilere veriliyor. Asgari ücret yükselince daha fazla sayıda kişi kapsama girecek.TÜRK-İş, öncelikle zam pazarlığının Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın kasım ayına ait açlık sınırı verisi olan 7 bin 785 lira üzerinden başlamasını istiyor. Bunun yanında, refahtan pay ile enflasyona karşı satın alma gücünün korunmasını talep ediyor. Bu rakamsal talebin yanında, gelir vergisi dilimlerinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerinde kaldırılması da Türk-İş'in pazarlık masasına taşıdığı konular arasında bulunuyor. TİSK ise, temel olarak işçilerin ve işverenlerin gözetildiği dengeli bir asgari ücretten yana tutum sergiliyor. Ayrıca asgari ücret işveren desteğinin devamını istiyor.