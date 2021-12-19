Asgari ücretten vergi kalkıyor

Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi önceki gece TBMM
Başkanlığı'na sunuldu. Teklifte sadece asgari ücretle çalışanların kazançlarının vergi dışı bırakılması öngörüldü. Diğer çalışanları için de asgari geçim uygulamasına (AGİ) devam edilecek.
Gelir Vergisi Kanunu'nun asgari geçim indirimiyle ilgili 32. maddesi korunurken, beşinci fıkrasında değişiklik yapılacak. Buna göre, asgari ücretin üzerinde ücret almakla birlikte ödedikleri vergi dolayısıyla net ücretleri asgari ücretliye ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecek. Gelir vergisi istisnasından sadece asgari ücretli olarak çalışan işçiler yararlanabilecek. Brüt ücreti 2022 yılında 5004 TL'nin üzerinde olan çalışanlar gelir vergisi istisnasından yararlanamayacaklar.
SAVUNMAYA KDV İSTİSNASI
AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu yasa teklifinde, asgari ücret dışında başka maddeler de bulunuyor. Buna göre, yenilenebilir enerji üretiminin teşvik edilmesi için binaların çatı ve cephesine kurulan güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücü10 kilovattan 20 kilovatta çıkartılacak. Savunma Sanayi Başkanlığı'nca yürütülen savunma sanayisi projelerinde KDV istisnası yapılacak. 2021 için bütçe gelir tahmini üzerinde gerçekleşen gelir kadar, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.
TOPLU TAŞIMAYA GELİR DESTEĞİ
Belediyelere, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere, taşıma birlik ve kooperatiflere yapılan destek ödemeleri gibi düzenleme yapılıyor. Nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edilecek hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapılacak.