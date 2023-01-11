ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın’dan KGF açıklaması!

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı Kredi Garanti Fonu (KGF) desteklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Finansmana erişimin zor olduğu bugünlerde KGF destekleri kapsamında esnaf ve sanatkarlara 250 milyar lirayı bulacak bir ödeneğin çıkmasının son derece memnuniyet verici olduğunu belirten Aydın, 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) desteğinin de "tazminatları nasıl ödeyeceğiz" diyen iş insanları için büyük bir fırsat olduğunu kaydetti.

Aydın, söz konusu paketin; ihracatçıdan kadın ve genç girişimciye kadar geniş, kapsamlı ve kucaklayıcı bir destek paketi olduğunu aktardı.

Paket kapsamında hükümetin yılların kangreni olan bir sorunu kökünden çözerek sonuca da bağlamış olduğunu belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Bir yanda işverenler olarak biz, diğer yandan EYT ile emekliliklerini hak etmiş emekçiler, EYT sonrası finansmana erişimin nasıl olacağını düşünüyorduk. Bu paketle bunun cevabını da öğrenmiş olduk. İşverenler olarak finansmana erişimin kısıtlı olduğu bir dönemde böyle bir yük ile karşılaşmıştık. Çok şükür, hükümetimiz bu konuda da çözüm odaklı bir işe imza attı. İş dünyamızın özellikle yüzde 70 oranında KGF'den yararlanacak olan KOBI'lerimizin finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla hazırlanan destekler, 250 milyar lira gibi bir can suyu sayılacak miktar ile açıklandı. KOBİ'lerimizin yanı sıra şüphesiz bu fon kefalet sistemi ile fondan istifade edecek emeklilerimiz de devlet güvencesinde olacaktır. Fonun işverenlerimize ve fondan yararlanacak olan çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyor, başta Cumhurbaşkanımız Erdoğan olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanımız Nebati'ye iş dünyamız adına teşekkürlerimizi sunuyorum."