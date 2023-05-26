ASO, KOBİ tanımındaki revizeden memnun

ASO Başkanı Seyit Ardıç, yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği'ni değerlendirdi.

KOBİ'lere ilişkin tanım değişikliyle ilgili taleplerinin kabul görmesinin, bu işletmelerin teşviklere erişimindeki sorunları çözeceğini ve bu bağlamda sürdürülebilirliğin sağlanacağına işaret eden Ardıç, "KOBİ'lerimizin konjonktürel olarak ihtiyaç duydukları değişikliğin yürürlüğe girmesi, bu şirketlerin elini rahatlatacaktır. O yüzden bu kararı son derece olumlu karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Ardıç, bir süredir yüksek oranlı enflasyona bağlı olarak KOBİ'lerin bilançolarında hacim büyümesi yaşandığına dikkati çekerek, "Bu durum ise birçok KOBİ'nin tanım dışına çıkmasıyla, verilen desteklerden yararlanamamalarına yol açıyordu. Yeni düzenlemeyle KOBİ tanımındaki bilanço sınırının 250 milyon liradan 500 milyon liraya çıkarılmasıyla birçok şirket KOBİ tanımlarını koruyabilecekleri için teşvik ve desteklerden yararlanmaya devam edecekler. Bu bağlamda sürdürülebilirlik sağlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Mali yapısı bozulan büyük şirketlerin iki dönem beklemeden KOBİ vasfı kazanmasına ilişkin değişikliğin de şirketlerin KOBİ desteklerinden yararlanmalarına imkan sağlayacağını belirten Ardıç, şunları kaydetti:

"Değişiklikle, KOBİ niteliği belirlenirken dikkate alınan kriterlerden herhangi birisini (çalışan sayısı, bilanço büyüklüğü, hasılat) son iki hesap dönemine ait verilerle aşan işletmeler yine KOBİ niteliğini kaybedecek. Ancak daha önce KOBİ olmayan ama son hesap döneminde bu kriterlerin altına düşen işletmeler aynı dönemde KOBİ niteliği kazanacak. Böylece mali yapısı bozulan büyük şirketlerin daha hızlı toparlanmalarına ve ekonomik büyümeye katkı sağlamaya devam etmelerine ilişkin bir ekonomik iklim yaratılacaktır. Üretim ve yeni istihdam yaratma kabiliyetleri ve ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanmasındaki etkileri tartışılmaz olan KOBİ'lerimizin bu kararlarla, varlıklarını sürdürülebilmelerine destek sağlandığını düşünüyor ve hükümetimize teşekkürlerimizi sunuyoruz."